Titres de séjour en Europe : voici le surprenant classement des Algériens Société Par: Merzouk. A 14 Sept. 20

Titres de séjour en Europe : voici le surprenant classement des Algériens Société Par: Merzouk. A 14 Sept. 2024 à 18:02 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo Plus de 3,7 millions de premiers permis de séjour ont été délivrés en 2023 par les pays de l’Union européennes à des ressortissants de pays tiers, selon les dernières données publiées, jeudi 12 septembre, par Eurostat. Les Algériens sont absents du top 20 des nationalités ayant obtenu le plus de titres de séjour. Les pays de l’Union européenne ont accordé l’année dernière un total de 3 741 015 de premiers titres de séjours à des ressortissants étrangers, hors UE, soit en hausse de 4,7 % par rapport à 2022. Il s’agit du nombre le plus élevé jamais enregistré à ce jour. Le principal motif de délivrance des titres de séjours en Europe est l’emploi, représentant 33,8 %, soit 1,3 million de l’ensemble des premiers permis de séjour délivrés. Les titres de séjour délivrés pour ce motif ont enregistré une légère baisse de 0,4 % par rapport à 2022. Nationalités ayant obtenu le plus de premiers titres de séjour en Europe : l’Algérie en 23ᵉ place En hausse de 6,4 % par rapport à 2022, les premiers permis de séjour délivrés pour les motifs familiaux représentent un taux de 26,4 % de l’ensemble des permis délivrés en 2023, soit un total de 986 453 premiers titres de séjour. Les motifs liés à la protection internationale représentent presque la même part avec 25,6 % de l’ensemble des permis de séjour, soit un nombre de 956 646, avec une augmentation de 5,3 % par rapport à l’année précédente. Pour ce qui est du motif étude, les pays de l’Union européenne ont délivré durant l’année dernière un total de 534 558 titres de séjour à des étudiants étrangers, soit un taux de 14,3 % du total des premiers permis délivrés. Ce motif a connu la plus forte augmentation par rapport à 2022 (13,5 %). Dans le classement des nationalités ayant obtenu le plus de titres de séjour en 2023, l’Ukraine arrive en première position, avec un total de 307 313 premiers titres de séjour. Elle est suivie par la Biélorussie (281 279), l’Inde (207 966), le Maroc (179 159) et la Syrie (168 667). La France a délivré le plus grand nombre de premiers titres de séjour aux Algériens Les ressortissants algériens n’arrivent qu’à la 23ᵉ position avec un total de 48 465 premiers titres de séjours délivrés par les pays de l’Union européenne. Ils sont devancés notamment par les Tunisiens à la 20ᵉ place (52 964), les Égyptiens, (19ᵉ place, 53 588). Dans le détail, les statistiques de l’Eurostat révèlent que la France a délivré le plus grand nombre de premiers titres de séjour à des ressortissants algériens, avec un total de 30 915. L’Espagne a délivré un total de 6 830 premiers permis de séjours aux Algériens durant la même année. L’Italie et l’Allemagne arrivent en troisième et quatrième places des pays ayant délivré le plus de premiers titres de séjour aux ressortissants algériens, avec respectivement 1 106 et 1 079 premiers permis de séjour. Le Portugal (973), la Belgique (827), la Pologne (250), la Roumanie (189), les Pays-Bas (186) et l’Irlande (146) complètent le top 10 des pays européens ayant délivré le plus de premiers titres de séjour aux ressortissants algériens en 2023.