Plus de 30.000 € pour tout étranger qui accepte de quitter ce pays de l’UE International Par: Amine Ait 17 Se

Plus de 30.000 € pour tout étranger qui accepte de quitter ce pays de l’UE International Par: Amine Ait 17 Sept. 2024 à 08:45 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo Par : Alexi Tauzin | Adobe Stock Le drapeau de la Suède. Que cela soit en quête d’un emploi qui paye mieux ou d’une meilleure qualité de vie, de nombreuses personnes choisissent les pays de l’Union Européenne pour s’y installer. Ceci dit, l’on assiste dernièrement à une montée de l’extrême droite dans plusieurs pays de l’UE, un mouvement qui appelle notamment à réduire l’afflux des étrangers. Dans certains pays, comme la Suède, on songe même à faciliter davantage leur retour vers leurs pays d’origine. Plus de 30.000 € pour tout migrant qui quitte la Suède – La Suède compte proposer aux migrants, à partir de 2026, une allocation d’aide au retour dans leurs pays d’origine dont le montant est de 350.000 couronnes suédoises, soit plus 30.000 € par personne, rapporte le média français Le Figaro. La mesure, qui entre dans le cadre d’un programme visant à la réduction de l’immigration, est portée par un gouvernement en place soutenu par le parti d’extrême droite des Démocrates de Suède (SD). – L’augmentation du montant de l’allocation d’aide au retour a été annoncée ce jeudi 12 septembre par le ministre des migrations Johan Forssell dans un communiqué où il explique que son gouvernement « a franchi de nouvelles étapes dans la réorientation de la politique migratoire». – Le responsable a également indiqué, lors d’un point de presse, que l’allocation d’aide au retour volontaire était également destinée aux migrants installés en Suède dans le cadre d’un regroupement familial. Peu d’étrangers ont recours actuellement à l’allocation d’aide au retour en Suède Il est à noter que l’allocation versée actuellement en Suède aux migrants souhaitant bénéficier de l’aide au retour volontaire est d’un montant maximum de 879 € par personne, de 439 € par enfant et de 3512 € par famille. Ceci dit, très peu de personnes connaissent cette mesure bien qu’elle existe depuis 1984. C’est d’ailleurs pour la promouvoir que le gouvernement suédois compte augmenter le montant de cette allocation, espérant ainsi encourager les migrants à y recourir et à quitter le pays, notamment ceux d’entre eux sans travail ou dont les revenus sont relativement faibles. Cependant, selon un rapport d’enquête commandé par le gouvernement suédois et rendu public en août dernier, l’augmentation du montant de l’allocation d’aide au retour risque d’être « peu efficace au regard de son coût » et pourrait même avoir un impact négatif sur les efforts d’intégration des migrants en Suède. – Rappelons que la Suède a accueilli plus de 160.000 demandeurs d’asile pendant l’année de 2015. Depuis, le pays a durci sa politique migratoire en limitant le droit aux regroupements familiaux et en augmentant le salaire minimum exigé pour les demandeurs de permis de travail. Notons enfin qu’en plus de la Suède, plusieurs pays de l’Union Européenne proposent une allocation d’aide au retour volontaire pour les migrants. Les plus notables sont celles proposées par le Danemark (13.000 € par personne), l’Allemagne (1.800 €) et la France (2.500 €).