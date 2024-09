Scandale au port d’Annaba : saisie de produits finis déclarés sous le statut CKD Par Lynda A 16 septembre 202

Scandale au port d’Annaba : saisie de produits finis déclarés sous le statut CKD Par Lynda A 16 septembre 2024 à 15:15 Les Douanes algériennes ont intercepté un grand réseau de fraude au niveau du port d’Annaba. Cela implique l’importation de plusieurs conteneurs de produits finis, déclarés comme kits détachés, sous le statut officiel de CKD (Completely Knocked Down). Cette affaire a été rapidement déjouée par les services de sécurité, qui ont alerté les autorités. Des ventilateurs finis se cachent dans des kits CKD Le piège s’est refermé sur les fraudeurs lors de l’inspection des cartons par les douaniers. Ces derniers ont levé le voile sur une violation des règles d’importation. En effet, sept conteneurs de ventilateurs étaient déclarés sous le statut CKD et saisis au port d’Annaba. Ceux-là devraient contenir des kits de pièces détachées, destinés à être montées en Algérie. Cependant, la réalité se révèle bien différente lorsque les contrôleurs inspectent les deux premiers conteneurs. Ces derniers renfermaient, en effet, des produits complètement finis et prêts à l’emploi. De plus, ils étaient étiquetés “Made in Algeria”. Suite à ces révélations flagrantes, les autorités douanières ont réagi sur le champ. Par ailleurs, l’inspecteur principal aux opérations commerciales (IPOC), qui est chargé du contrôle de cette importation, a été suspendu. Saisie de la marchandise au port d’Annaba Ainsi, une enquête a été mise en place pour établir l’identité de tous les coupables dans cette affaire. Cela commence par l’examen de l’historique des importations de l’opérateur économique concerné, afin de mettre en lumière tout autre acte frauduleux potentiel. En outre, une inspection conjointe est entamée avec l’aide des services de lutte contre la fraude. 🟢 À LIRE AUSSI : Il leur promettait des études à l’étranger… Un réseau ciblant les étudiants démantelé à Alger Fraude douanière : un acte récurrent au port de Annaba Cette affaire de fraude s’inscrit dans une série de plusieurs incidents similaires que le port de Annaba ait connu et qui ont marqué les esprits. Malheureusement, de nombreux actes frauduleux ont été signalés sur cette rive algérienne depuis plusieurs années. L’une des plus alarmantes remonte à 2018, où un total de 20 conteneurs censés renfermer des panneaux photovoltaïques se sont révélés contenir des téléviseurs LED étiquetés “ Made in Algeria “. La marchandise a été immédiatement saisie et les malfaiteurs impliqués dans cette affaire avaient écopé d’une amende de 2.5 milliards de dinars. En somme, les individus impliqués dans ce scandale qui a secoué le port de Annaba récemment sont à présent entre les mains de la justice.