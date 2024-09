Un sauvetage spectaculaire digne d’Hollywood à Béjaïa : La vidéo fait sensation sur la Toile Par Amina Aouadi 16 septembre 2024 à 11:49 Béjaïa, le 16 septembre 2024 – Plusieurs vies ont été sauvées grâce à un sauvetage aérien audacieux à Béjaïa. Un pilote de parapente motorisé, démontrant un professionnalisme hors pair, a récemment porté secours à plusieurs personnes en difficulté en mer. Grâce à une intervention rapide et maîtrisée, il a permis d’éviter un drame sur la plage de Melbou. Cette action exemplaire, capturée en vidéo et rapidement devenue virale, a suscité une immense admiration pour le pilote, dont les compétences ont permis de sauver des vies dans des conditions difficiles. 🟢 À LIRE AUSSI : Pompier en civil, il sacrifie sa vie pour sauver celle des autres : Le dernier combat d’un héros Les faits se sont déroulés sur la plage de Melbou dans la wilaya de Béjaïa, à environ 246 kilomètres à l’est d’Alger. Une vidéo, rapidement devenue virale, montre le pilote survolant un groupe de sauveteurs qui tentaient en vain de secourir un enfant emporté par le courant. Sans hésiter, le pilote a largué plusieurs bouées de sauvetage, permettant ainsi aux personnes en détresse de se maintenir à flot jusqu’à l’arrivée des secours. Un pilote de parapente motorisé sauve plusieurs personnes de la noyade à Béjaïa : un acte héroïque qui fait le tour des réseaux sociaux Cette méthode de sauvetage, encore peu répandue sur les plages algériennes, a suscité un vif intérêt et de nombreux commentaires positifs. Les internautes ont salué l’initiative du pilote et appelé à généraliser l’utilisation de parapentes motorisés pour les opérations de sauvetage en mer. « Si j’étais responsable, j’ordonnerais immédiatement de généraliser cette méthode et d’équiper chaque équipe de la protection civile d’un pilote de parapente motorisé », a écrit un internaute. L’Algérie, avec ses 1200 kilomètres de côtes, est malheureusement confrontée chaque été à de nombreux drames liés à la noyade. Les autorités et les acteurs de la société civile sont appelés à renforcer les mesures de prévention et à équiper les plages de moyens de secours adaptés. 🟢 À LIRE AUSSI : Islam, héros algérien du métro parisien, sauve un homme qui voulait se suicider Il est à noter que le parapente est un sport en plein essor en Algérie. Le pays organise chaque année des championnats nationaux qui rassemblent de nombreux pilotes. L’intervention spectaculaire de ce pilote lors d’une opération de sauvetage témoigne du potentiel de ce sport pour contribuer à la sécurité civile. En résumé, ce sauvetage en parapente motorisé a mis en lumière l’utilité de ce moyen de cet aéronef pour les opérations de secours en mer. Il a également suscité un débat sur la nécessité de renforcer les dispositifs de sécurité sur les plages algériennes.