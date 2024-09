Alger: 53 établissements éducatifs raccordés à l'électricité et au gaz par R.N. La Société algérienne de di

Alger: 53 établissements éducatifs raccordés à l'électricité et au gaz par R.N. La Société algérienne de distribution de l'électricité et du gaz (Sonelgaz-Distribution) de la région d'Alger, a annoncé, dimanche dans un communiqué, le raccordement de 53 établissements éducatifs à l'électricité et au gaz en prévision de la prochaine rentrée scolaire. La Société de distribution de la région d'Alger a indiqué que les opérations nécessaires, à travers ses six (6) directions, ont été lancées en prévision de la rentrée scolaire, via le raccordement à l'énergie des équipements qui entreront en service prochainement. Il s'agit de trente-sept (37) écoles primaires, de huit (8) établissements d'enseignement moyen (CEM), et de huit (8) lycées, précise le communiqué ajoutant que jusqu'à fin août dernier, huit (8) groupes scolaires ont été raccordés, le raccordement des groupes restants étant sur le point d'être finalisé». Dans le cadre des préparatifs en prévision de la nouvelle saison scolaire, il a été procédé à la maintenance de 612 groupes électrogènes, indique le communiqué ajoutant que le programme de maintenance se poursuivra tout au long de l'année.