Le plateau de Sidi Abdelkader sur les hauteurs du Mont Murdjadjo, une destination privilégiée des familles et des estivants Le plateau "Sidi Abdelkader" au sommet du Mont Murdjadjo à Oran est devenu une destination privilégiée pour de nombreuses familles et estivants durant la saison estivale pour le divertissement et loisirs. Pour rallier ce site touristique très apprécié par des familles de la capitale de l'Ouest algérien, des wilayas du pays et de l'étranger, le visiteur utilise tout bonnement le téléphérique qui a été restauré, ou la route de montagne passant par le vieux quartier de Sidi El Houari et le quartier "Si Salah" (ex Planteurs). Outre un paysage naturel époustouflant, ce site surplombant la ville d'Oran et la Corniche oranaise compte trois terrains de football, de basket-ball et de pétanque, des aires de jeux pour enfants et autres pour la pratique du sport, notamment la musculation, ainsi que des restaurants, des cafétérias, une piste pour la promenade et des espaces verts. Le site a été aménagé pour un coût global dépassant 270 millions DA comprenant aussi la réalisation d'un réseau d'éclairage public. A noter également la mosquée "Ribath Talaba", un édifice religieux inauguré en 2018 et doté d'un minaret de 25 mètre, situé à côté du sanctuaire du saint-patron Moulay Abdelkader Djillali. Non loin, au piémont du plateau, se trouve le fort de Santa Cruz, également connu pour son afflux important de visiteurs, notamment étrangers. En été, la circulation au plateau de Sidi Abdelkader ne s'arrête de jour comme de nuit à la belle étoile. Les réseaux sociaux ont joué un rôle majeur dans la promotion de ce site devenu une destination touristique par excellence, où les enfants s'amusent et leurs parents trouvent confort et détente profitant de brises rafraîchissantes de la forêt. Dans des déclarations, des familles estiment que "l'endroit est inspirant", faisant remarquer que toutes les conditions de confort (tranquillité, air frais, présence sécuritaire de la Gendarmerie nationale et de la conservation de la Forêt) sont offertes, ce qui procure joie et sérénité. Certains ont mentionné qu'il est préférable de visiter le soir pour profiter d'une vue panoramique sur la mer et la ville avec ses lumières nocturnes. 23:32 | 16-09-2024 Share