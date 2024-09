Avant-projet de loi de finances 2025 La maîtrise budgétaire mise en avant Le gouvernement planche déjà sur le projet de loi de finances pour les exercices 2025 à 2027. Ministère des Finances.Ministère des Finances. Indexé au parachèvement des actions de réformes, l’avant-projet de loi de finances 2025 prendra une place prépondérante pour concrétiser les objectifs fixés, et valoriser les acquis enregistrés ces dernières années. À ce titre, le gouvernement prévoit dans cette phase de préparation de consolider pour les exercices à venir, les axes qui permettront de développer une forte architecture financière, et une maîtrise de la gestion et de l’affectation des budgets pour les investissements stratégiques. Il faut dire que les séances de travail et les réunions de coordination ont été entamées depuis des mois, et se poursuivent sous la direction du Président réélu, pour l’édification d’une feuille de route efficiente, notamment en matière de discipline fiscale, de transparence financière et de rationalisation des dépenses. Des axes qui s’appuient sur le renforcement des mécanismes de contrôle, et de suivi, mais également à travers la modernisation des services administratifs auxquels s’ajoute l’impératif de considérer la gestion budgétaire, à travers la maîtrise des dépenses publiques, et le traitement des déficits. Il faut dire que les axes centraux retenus pour l’élaboration de ce plan de gestion et de suivi convergent tous vers des objectifs communs. La rationalisation des dépenses interviendra à long et moyen terme, à réduire les effets de l’importation, et à édifier des assises financières, qui se répercutent forcément sur le développement économique et sur l’amélioration du pouvoir d’achat. Au même titre, la transparence et l’attractivité financière contribueront à travers la généralisation de la numérisation, à renforcer l’installation des mécanismes de gestion de l’argent public, et définir les priorités des investissements et des dépenses. Il y a lieu de souligner que la mise en avant des ces paramètres pour l’élaboration de l’avant-projet de loi de finances, reflète la détermination des pouvoirs publics à asseoir des bases solides pour porter l’attractivité de l’économie nationale au niveau supérieur. Et ce, en vue de renforcer les actions de coopération et de partenariats avec les investisseurs étrangers et locaux, et d’asseoir les jalons d’une économie de performance et de productivité. Pour ce faire, toute la problématique réside dans l’aboutissement à des équilibres efficients entre les paradigmes de gestion et de maîtrise des dépenses, le parachèvement des réformes, et la définition des politiques qui permettent la concrétisation du plan d’action du gouvernement. À ce titre, les résultats inscrits deviennent des indicateurs fiables pour l’établissement de ce document, du fait qu’ils renseignent sur l’importance des perspectives et des opportunités qui se dessinent à travers leurs impacts sur le développement économique. En d’autres termes, la valorisation des acquis et leur intégration dans les politiques économiques, contribuera à travers l’établissement de cette feuille de route, à renforcer les capacités de l’Algérie à aborder un tournant décisif de la relance économique. En somme, la préparation du projet de loi de finances pour les exercices 2025 à 2027, repose sur l’importance d’exploiter de façon optimale la valeur des avancées enregistrées, en vue de les transformer en atouts économiques. Leurs poids sur les programmes de développement demeurent déterminants, notamment pour le financement des projets structurants, susceptibles de confirmer l’émergence de la nouvelle dynamique, et le rang de l’Algérie en tant qu’acteur central sur la scène économique régionale et internationale. Ali AMZALAli AMZAL 00:00 | 17-09-2024 Share