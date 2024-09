Mawlid Et Journée De L’imam : Une École Coranique Inaugurée À Annaba EDITEUR - 17 SEPTEMBRE 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Àl’instar du reste du pays, la wilaya d’Annaba a célébré avant-hier, dimanche 15 septembre, une double date : celle du 12 Rabiî premier 1446 du calendrier lunaire, marquant la naissance du prophète Mohammed, et la Journée nationale de l’imam. Ce double anniversaire a été commémoré dans la mosquée « Al Israâ et Miraâge » de la commune d’Annaba, entre les prières d’Al Maghrib et Al Ichaa. Pour l’occasion, l’imam de la mosquée « Al Israâ et Miraâge » a été rejoint par le wali d’Annaba, Abdelkader Djellaoui, ainsi que plusieurs imams et représentants officiels de la wilaya. Sur place, Djellaoui a inauguré une école coranique dans l’enceinte de la mosquée. Après la prière d’Al Maghrib et la lecture de plusieurs versets du Saint Coran, l’assistance a écouté un discours sur le thème : « Prendre pour exemple le parcours du Prophète et ses qualités altruistes ». Le discours a rappelé les trois piliers fondamentaux de l’Islam : le Saint Coran, ses cinq piliers et la Sunna (la tradition du Prophète). L’objectif était de rappeler à l’assistance et aux fidèles que, à travers l’exemple de la vie du prophète, être musulman va bien au-delà de l’application des cinq piliers de l’Islam et de la simple foi. Cette foi doit se refléter dans les actions et les choix de chacun, à chaque instant, en commençant par un simple sourire, la bienveillance, le don de soi et les petites actions quotidiennes. Elle implique également d’avoir la force de pardonner et le courage de demander pardon. C’est aussi cela, être musulman et être humain. À l’issue de ce discours inspirant, Djellaoui a procédé à la remise des prix et récompenses aux enfants ayant appris le Saint Coran par cœur. Ensuite, l’assistance et les participants ont fait la prière d’Al Ichaa. Soufiane Sadouki