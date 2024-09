Matignon : Michel Barnier complète son équipe avec des anciens et des nouveaux conseillers Article de Europe 1 • 23 h • 3 min de lecture Le nouveau Premier ministre Michel Barnier a procédé à plusieurs changements au sein de son équipe à Matignon. Tout en gardant certains anciens conseillers, il a aussi décidé de nommer de nouvelles têtes comme Valérie Bros ou encore Marie Conciatori. Ludovic MARIN / AFP Le Premier ministre Michel Barnier a complété une bonne partie de son cabinet à Matignon avec notamment un ex-député LR chargé de la défense et une ancienne ambassadrice pour la diplomatie, selon le Journal officiel paru mardi. Son directeur de cabinet Jérôme Fournel, ancien directeur de cabinet de Bruno Le Maire, et proche d'Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, a déjà été nommé la semaine dernière. "C'est la décision" de Michel Barnier, avait insisté son entourage, le nouveau chef du gouvernement souhaitant que le président "préside" et le gouvernement "gouverne". >> LIRE AUSSI -«Faire gagner Michel Barnier, c'est faire gagner la France», estime Karl Olive Plusieurs changements à des postes clés... Fournel aura comme adjointes deux femmes : Valérie Bros pressentie sur la politique économique, qui travaillait depuis quelques années dans le privé chez OPmobility (ex-Plastic Omnium) et fut conseillère de Michel Barnier au Quai d'Orsay, et Marie Conciatori, sous-préfète du Morbihan, qui sera chargée des affaires sociales. Le préfet et ex-délégué interministériel aux Jeux olympiques Michel Cadot, un temps cité pour la direction de cabinet, sera conseiller, chargé notamment des territoires, du régalien et du monde associatif. Pour la diplomatie, un domaine que Michel Barnier conçoit comme "partagé" avec le président de la République et non "réservé" au chef de l'État, le Premier ministre a nommé Caroline Ferrari, ancienne ambassadrice au Danemark (2018-2021). Elle était jusqu'à présent directrice des affaires internationales au secrétariat général de la Défense et de la sécurité nationale (SGDN), dépendant de Matignon. François Cornut-Gentille, qui fût pendant 29 ans député (LR) de la Haute-Marne, devient chef de pôle sur la défense, autre domaine à cheval sur l'Elysée et Matignon. Ancien maire de Saint-Dizier, il avait soutenu Michel Barnier pour sa campagne présidentielle en 2021.