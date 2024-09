Tebboune réitère son engagement à atteindre l'autosuffisance pour certaines cultures stratégiques Le présiden

Tebboune réitère son engagement à atteindre l'autosuffisance pour certaines cultures stratégiques Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a réitéré, mardi à Alger, son engagement à atteindre l'autosuffisance pour certaines cultures stratégiques en 2025 et 2026. "Nous avons réalisé des avancées significatives dans la production agricole, notamment dans les cultures stratégiques, grâce à une carte agricole élaborée selon des critères scientifiques et à la poursuite de l'établissement de partenariats internationaux dans le secteur agricole avec des pays amis et frères leaders dans les filières stratégiques comme le lait et les céréales", en vue de "réduire les importations", a dit le président de la République dans un discours prononcé après sa prestation de serment au Palais des nations. Rappelant ses engagements pris lors de la campagne électorale de la Présidentielle du 7 septembre concernant le secteur agricole, il a notamment cité celui visant à atteindre une autosuffisance "totale et complète" en blé dur vers fin 2025 et en orge et en maïs en 2026. Le président de la République s'est également engagé à étendre les surfaces irriguées de près d'un million d'hectares et à créer 450.000 emplois pour les jeunes durant son second mandat présidentiel. Concernant les start-up, le président de la République s'est engagé à atteindre 20.000 entreprises de ce type, faisant état de près de 8.000 start-up aujourd'hui contre moins de 200 en 2020. 20:40 | 17-09-2024 Share