Les promesses du président Tebboune pour les 5 prochaines années Par Maghreb Émergent septembre 17, 2024 Les promesses du président Tebboune pour les 5 prochaines années Le président de la République M. Abdelmadjind Tebboune s’est engagé à réaliser une série d’objectifs au cours de son deuxième mandat entamée officiellement ce mardi 17 septembre. Dans un discours prononcé à l’occasion de sa prestation de serment, le chef de l’Etat a annoncé des promesses sociale-économiques et d’autres d’ordre politique. Sur le plan social, Tebboune a renouvelé son engagement à accorder une attention particulières aux localités classées ‘’zones d’ombre’’. L’objectif tracé consiste à faire de passer ces localités de zones d’ombre vers de zones développées. En d’autres termes, il n’y aura plus de localités à classer zone d’ombre avant la fin de son mandat. Toujours sur le volet social, Abdelmadjid Tebboune a réitéré sa promesse d’améliorer le pouvoir d’achat des Algériens à travers des augmentations de salaires et autres mécanismes. S’agissant du logement, le président exprime sa volonté de construire deux millions de logements. Sur le plan économique, le premier magistrat du pays mit l’accent sur sa volonté d’atteindre l’autosuffisance pour certaines cultures stratégiques en 2025 et 2026. « Nous avons réalisé des avancées significatives dans la production agricole, notamment dans les cultures stratégiques, grâce à une carte agricole élaborée selon des critères scientifiques et à la poursuite de l’établissement de partenariats internationaux dans le secteur agricole avec des pays amis et frères leaders dans les filières stratégiques comme le lait et les céréales », en vue de « réduire les importations », a dit le président de la République dans un discours prononcé après sa prestation de serment au Palais des nations. Rappelant ses engagements pris lors de la campagne électorale de la Présidentielle du 7 septembre concernant le secteur agricole, il a notamment cité celui visant à atteindre une autosuffisance « totale et complète » en blé dur vers fin 2025 et en orge et en maïs en 2026. Le président de la République s’est également engagé à étendre les surfaces irriguées de près d’un million d’hectares et à créer 450.000 emplois pour les jeunes durant son second mandat présidentiel. Concernant les start-up, le président de la République s’est engagé à atteindre 20.000 entreprises de ce type, faisant état de près de 8.000 start-up aujourd’hui contre moins de 200 en 2020. En ce qui concerne l’aspect politique, le président de la République a promis un dialogue national avec l’ensemble des forces nationales vives, et ce, « en consécration de la véritable démocratie ». « au cours du second mandat, nous engagerons des discussions soutenues et des consultations avec l’ensemble des forces vives du pays, politiques économiques et juvéniles ». « Un dialogue national ouvert sera lancé, nous permettant de baliser ensemble le chemin qu’empruntera notre pays en matière de consécration de la véritable démocratie, non pas celle des slogans, mais celle qui donne la souveraineté à ceux qui la méritent », a soutenu le président de la République.