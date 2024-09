France: le casse-tête de la formation du nouveau gouvernement. Il faudra sans doute attendre encore plusieurs jours avant de découvrir le gouvernement de Michel Barnier. Si à droite et au centre droit, les accords semblent bien avancer, l'aile gauche du camp présidentiel se fait désirer. Les écologistes et la gauche continuent quant à eux de repousser les propositions du Premier ministre. Pour former son gouvernement, le Premier ministre Michel Barnier peine à recruter des personnalités de gauche car elles ne cessent de refuser les propositions. Dernier en date, le député socialiste Philippe Brun, à qui Michel Barnier aurait proposé le ministère stratégique du Budget. « C'est non » a dit l'ex-conseiller du socialo-souverainiste Arnaud Montebourg qui a lui-même repoussé une offre de Matignon. Même refus chez les proches de l'ex-président socialiste François Hollande, à l'image de l'ancien ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll. L'approche menée auprès de l'ex-eurodéputée écologiste Karima Delli n'a, semble-t-il, pas non plus été couronnée de succès. Les équipes de Michel Barnier ont pourtant fait fuiter qu'une ou deux personnalités issues de la gauche auraient donné leur accord. « On se demande bien de qui il s'agit » s'amuse un élu du NFP qui persifle : « c'est peut-être Ségolène Royal, mais même si l'émission télé The Voice l'appelait, elle irait ». Vidéo associée: La France dans l'attente d'un gouvernement : M. Barnier promet une équipe élargie (France24 (Video)) Heure actuelle 0:04 / Durée 1:41 France24 (Video) La France dans l'attente d'un gouvernement : M. Barnier promet une équipe élargie De fait, au sein des partis du Nouveau Front populaire, les débauchages semblent très peu probables. Le patron des communistes Fabien Roussel, reçu ce mardi 17 septembre à Matignon, a résumé la situation : « On écoute Michel Barnier par politesse mais on est sans illusion sur sa ligne politique ». Le leader du PCF avance également la carte du pragmatisme : hors de question d'entrer dans un gouvernement qui pour lui ne dépassera pas Noël. « Augmenter les impôts, c'est la facilité » Les macronistes et politiques de droite ne ménagent pas non plus l'ancien commissaire européen nommé par Emmanuel Macron. Surtout depuis la révélation de propos tenus par Michel Barnier sur l'augmentation des impôts. Le nouveau Premier ministre aurait évoqué auprès de plusieurs interlocuteurs une hausse des prélèvements, ce qu'a démenti son entourage mardi, affirmant qu'il ne s'agit que « de pures spéculations ». Mais ces rumeurs font frémir les macronistes, particulièrement opposés à toute hausse d'impôts car cela irait à l'encontre de la ligne défendue depuis sept ans par Emmanuel Macron. Les Républicains, dont fait partie Michel Barnier, y sont aussi hostiles. Gabriel Attal, ancien Premier ministre et président du groupe Ensemble pour la République (EPR), a donc demandé à son successeur de clarifier sa « ligne politique, notamment sur d'éventuelles hausses d'impôts et sur les grands équilibres gouvernementaux » avant de pouvoir assurer son soutien au gouvernement. « Malgré les deux rendez-vous organisés et le passage du Premier ministre lors de nos journées parlementaires, nous ne disposons pas encore d'une visibilité claire », écrit-il dans un message aux membres d'EPR. « Je vous informe que nous avons sollicité auprès du Premier ministre, avant la constitution du gouvernement, une rencontre avec une délégation restreinte de notre groupe afin d'y voir plus clair », précise l'ex-Premier ministre, affirmant toutefois que « nous ne serons jamais une force de blocage, mais toujours une force de solutions ». Cette position est partagée par le ministre de l'Intérieur démissionnaire, Gérald Darmanin, qui a assuré mercredi sur France 2 qu'il est « hors de question » d'« entrer » dans un gouvernement qui augmente les impôts ou même de le « soutenir ». « Augmenter les impôts, c'est la facilité », « je ne participerai pas à un gouvernement qui ne soit pas clair sur la question des impôts », a-t-il ajouté. Selon Gérald Darmanin, l'hypothèse d'une augmentation des impôts a été évoquée à plusieurs reprises par Michel Barnier.