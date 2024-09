Dinar algérien : nouveau record de l’euro sur le marché noir Économie Par: Ali Idir 18 Sept. 2024 à 16:00 fac

Dinar algérien : nouveau record de l’euro sur le marché noir Économie Par: Ali Idir 18 Sept. 2024 à 16:00 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo Par juraj / Adobe Stock Euro L’euro poursuit son ascension fulgurante sur le marché parallèle des devises en Algérie. Il a enregistré ce mercredi 18 septembre un nouveau record historique face au dinar algérien. Au Square Port Saïd, la monnaie unique européenne est proposée à la vente à 247 dinars l’unité, soit 24.700 DZD pour 100 euros. Un niveau que l’euro n’avait jamais atteint auparavant. La monnaie unique européenne se rapproche ainsi, à grands pas, de la barre symbolique de 250 dinars l’unité. Au rythme des hausses actuelles, elle ne va pas tarder à l’atteindre, redoutent des cambistes, même si personne ne peut anticiper l’évolution du marché noir des devises en Algérie, en raison de son caractère imprévisible du fait qu’il obéit à plusieurs facteurs difficiles à maitriser. L’euro se rapproche de la barre de 250 dinars l’unité Fin juillet, l’euro valait à l’achat 241 dinars l’unité, avant de passer à 242 DZD le 30 août 2024. Le 8 septembre, il a encore augmenté à 242,5 dinars l’unité, avant de bondir à 244,5 DZD. Dix jours après ce rebond, il s’affiche à 247 dinars ce mercredi 18 septembre, au Square Port Said, principale place du marché noir des devises en Algérie. Pour le dollar, il a aussi augmenté sur le marché noir des devises en Algérie. Ce mercredi 18 septembre, le billet vert est proposé à la vente à 223,5 dinars au Square Port Saïd alors qu’il valait 223 dinars dimanche 15 septembre. Les raisons de la flambée de l’euro sur le marché noir des devises en Algérie Selon un cambiste, cette flambée de l’euro s’explique, selon un cambiste, par cinq principaux facteurs · Hausse de la demande sur l’euro sur le marché noir des devises en Algérie après le retour des vacances et la reprise des activités d’importation · Baisse de l’offre de devises après le départ des émigrés venus passés les vacances au pays · Apparition d’un nouveau phénomène en Algérie qui est la « thésaurisation de l’argent en euros et en dollars » · L’écart important entre les taux officiels et parallèles ainsi que la hausse de l’euro face au dollar en Bourse. Sur le marché officiel, les cours de l’euro et du dollar restent stables, selon les cotations quotidiennes publiées par la Banque d’Algérie. Ce mercredi, l’euro est coté à 146,82 DZD à la vente alors que le dollar est à 132,27 dinars. La semaine passée, l’euro était à 146,5034 DZD et le dollar américain à 132,2233 DZD.