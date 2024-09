Le président Tebboune maintient Nadir Larbaoui au poste de Premier Ministre 17 septembre 2024 23:28 Publié p

Le président Tebboune maintient Nadir Larbaoui au poste de Premier Ministre 17 septembre 2024 23:28 Publié par admin Aucun commentaire DIA-17 septembre 2024: Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, mardi, le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, qui lui a remis la démission du Gouvernement, et à qui le président de la République a enjoint de surseoir la décision pour assurer la gestion des dossiers urgents nécessitant la connaissance de la situation par les ministres actuels. « Tout d’abord, je tiens à renouveler mes sincères félicitations au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à l’occasion de sa réélection pour un second mandat, priant Allah le Tout-Puissant de le guider dans ses nobles missions pour le bien du pays et des citoyens, et pour concrétiser les aspirations du vaillant peuple algérien au progrès et à la prospérité », a déclaré le Premier ministre au sortir de l’audience. « J’ai été reçu en audience par Monsieur le président de la République à qui j’ai remis la démission du Gouvernement, et il m’a enjoint de continuer le travail, car nous sommes à l’approche de la rentrée sociale, scolaire, universitaire et professionnelle et pour élaborer le projet de loi de finances pour l’exercice 2025 », a ajouté M. Larbaoui.