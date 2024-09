Un Franco-Algérien se lance dans la fabrication de yachts de luxe en Algérie Économie Par: Ali Idir 20 Sept. 2024 à 09:00 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo Par Tama66 / Pixabay Un yacht. L’Algérie attire de plus en plus d’entrepreneurs franco-algériens. Parmi les projets qui se sont concrétisés ces dernières années figure celui d’un expatrié qui s’est lancé dans la fabrication de bateaux de plaisance de luxe. L’entrepreneur et influenceur français Marc Mauro qui est basé en Algérie l’a rencontré et a raconté son parcours sur les réseaux sociaux. Le projet est concrétisé et la production sera lancée incessamment. « Réussir à l’international, c’est une réalité, mais réussir chez soi, c’est encore plus plaisant », écrit Mauro sur LinkedIn dans sa présentation de l’aventure de Lakhdar Meddah, un Franco-Algérien qui a d’abord fait ses preuves à Monaco avant de tenter l’aventure dans son pays d’origine. Lakhdar Meddah est spécialiste du nautisme de luxe. Après une brillante carrière entre Monaco et Alger, il s’est dit qu’il est temps de passer carrément à la fabrication de yachts en Algérie. Le projet peut paraître fou, mais l’entrepreneur y a cru. Accompagné de deux investisseurs français, il a entrepris la mise en place du projet en Algérie. Ses associés sont des gens « mondialement connus dans le design, la construction nautique et les yachts de luxe », explique Marc Mauro. Ensemble, ils ont fondé French boat market Algeria. Objectif : « Révolutionner l’industrie nautique en Algérie ». Fabrication de yachts de luxe en Algérie : un Franco-Algérien se lance dans l’aventure Les bureaux et les ateliers de la société nouvellement créée sont installés à Rouiba, à la périphérie Est d’Alger. « En attendant d’autres wilayas ». Car le projet est très ambitieux selon son promoteur qui dit aspirer à créer 20.000 emplois à travers le pays. « Bien sûr, si on nous donne tous les chantiers qui sont vides », dit l’homme d’affaires. Les yachts et autres bateaux de luxe qui sortiront de ses usines seront « 100 % algériens ». « Avec plusieurs marques de renom déjà établies à l’international, Lakhdar et ses associés vont non seulement renforcer la réputation économique de l’Algérie à l’échelle mondiale, mais aussi permettre de nouvelles opportunités pour le pays », écrit Marc Mauro. Celui-ci a partagé en vidéo la visite qu’il a rendue à l’entrepreneur au siège de sa société à Rouiba. Le décor à lui seul traduit toute la motivation et le sérieux qui l’anime. Dans le bureau spacieux, sont disposées les maquettes et photos de somptueux yachts, de tous types et de toutes tailles, qui commenceront bientôt à sortir des ateliers. Parmi les maquettes, celle d’un yacht qui est depuis six ans le plus cher au monde. Il en existe seulement deux exemplaires dans le monde. Ce métier est, en fait, une vieille passion chez la famille de l’entrepreneur qui, en 1920, fabriquait déjà des bateaux à Ghazaouet, dans l’Oranie. « Ça n’a pas été facile, j’ai galéré et j’ai souffert », dit-il. Mais son projet a fini par aboutir. Le lancement des activités effectives des ateliers est prévu dans quelques semaines. « On va fabriquer ici des bateaux qu’on va exposer à Monaco, à Miami, à Londres », assure Lakhdar qui, visiblement, ne manque pas d’ambition. Il dit vouloir apporter le savoir-faire en Algérie et « dominer l’Afrique, l’Europe et pourquoi pas les États-Unis » grâce aux 50 concessions dont il dispose déjà un peu partout dans le monde.