Le ministère de l’Éducation prépare un concours national : + 7 000 postes ouverts (tous les détails) Par Amina Aouadi 21 septembre 2024 à 0:03 Alger, le 21 septembre 2024 – Le ministère de l’Éducation nationale, par le biais de l’Office national des examens et des concours, s’apprête à organiser un concours de recrutement national externe. Cette opération, qui se déroulera sous forme d’épreuves écrites, mettra en jeu plus de 7 000 postes administratifs répartis sur six grades. Dans les prochains jours, le ministère ouvrira les inscriptions aux candidats souhaitant intégrer l’administration de l’Éducation nationale. Les postes à pourvoir sont variés : économe, attaché principal de laboratoire, adjoint économe, surveillant principal de l’éducation, assistant technique de laboratoire, attaché au laboratoire. Les inscriptions se feront exclusivement en ligne, via la plateforme numérique du ministère. Cette démarche vise à garantir l’égalité des chances pour tous les candidats. Les dossiers de candidature devront être déposés électroniquement, accompagnés de tous les justificatifs nécessaires. 🟢 À LIRE AUSSI : Recrutement des titulaires de DOCTORAT et de MASTER : Vers un concours national d’ici fin 2024 Au total, ce sont 7 089 postes qui seront proposés au niveau national. La répartition se fait comme suit : 569 postes d’attaché au laboratoire, 473 postes d’attaché principal de laboratoire, 597 postes de conseiller d’orientation scolaire et professionnelle, 256 postes économe, 937 postes économe-adjoint et 4 257 postes de surveillant principal de l’éducation. Pour prétendre au poste d’économe, les candidats devront être titulaires d’une licence en sciences économiques, en gestion, en sciences commerciales ou en sciences juridiques. Les épreuves d’admission porteront sur la culture générale, le droit administratif, une langue étrangère et les technologies de l’information et de la communication. Poste d’économe : 07 diplômes requis et quatre épreuves Concernant les conditions d’accès à ce recrutement externe, elles varient d’un grade à l’autre. Pour le poste d’économe, les candidats doivent être titulaires d’une licence en : Comptabilité Sciences commerciales Sciences économiques Sciences financières Gestion Sciences juridiques et administratives Droit Par ailleurs, les candidats souhaitant postuler au poste d’économe devront passer quatre épreuves : Culture générale, Droit administratif, Langue étrangère et Technologies de l’information et de la communication. Poste d’économe-adjoint : 4 semestres d’études supérieures dans 06 spécialités Concernant le concours national pour le poste d’économe-adjoint, les candidats devront être titulaires d’au moins quatre semestres d’études supérieures complètes dans les filières suivantes : Comptabilité Sciences économiques Sciences commerciales Sciences financières Gestion Sciences juridiques et administratives Les épreuves de sélection porteront sur la culture générale, le droit administratif, la langue française et les compétences numériques. Poste de surveillant principal de l’éducation : conditions En ce qui concerne le poste de surveillant principal de l’éducation, les candidatures seront ouvertes aux titulaires d’un Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) ou équivalent, toutes filières et spécialités confondues. Les régions offrant le plus grand nombre de postes sont : Chlef (154 postes), Batna (105), Béjaïa (71), Biskra (217), Bouira (83), Tébessa (85), Tlemcen (298), Tiaret (73), Tizi Ouzou (115), Alger-Est (153), Alger-Centre (130), Jijel (70), Sétif (89), Saïda (73), Skikda (73), Sidi Bel Abbès (74), Annaba (68), Constantine (165), Médéa (77), Msila (210), Mascara (134), Ouargla (100), Oran (152), Béchar (163), Oued Souf (101), Tipaza (91), Ghardaïa (100), Bordj Bou Arreridj (81), Boumerdès (86), El Tarf (71). Les candidats passeront deux épreuves : une épreuve de culture générale et une épreuve portant sur les sciences de l’éducation, la sociologie ou la psychologie. Poste de Conseiller d’Orientation : Condition & épreuves Les candidats au poste de « conseiller d’orientation » devront se soumettre à deux épreuves rigoureuses : un test de culture générale et un examen portant sur l’une des trois disciplines suivantes : sciences de l’éducation, sociologie ou psychologie. 🟢 À LIRE AUSSI : ÉDUCATION – Ouverture de la plateforme de recrutement pour les enseignants : conditions & procédure De plus, ils devront réussir quatre épreuves : un test de culture générale, un examen dans l’une des trois disciplines citées précédemment, une épreuve de langue française et un test de technologies de l’information et de la communication. Poste d’Assistant technique de laboratoire: Condition & épreuves Pour le poste d’assistant technique de laboratoire, il a été décidé d’ouvrir le concours aux candidats détenteurs d’un diplôme de technicien supérieur ou d’un diplôme universitaire de technologie (DUT) dans les domaines suivants : Biologie Biochimie Électronique Électrotechnique Physique Mécanique Electromécanique Contrôle qualité dans l’industrie agroalimentaire Les candidats seront évalués à travers un examen théorique et un examen pratique dans leur spécialité. Poste d’Attaché au laboratoire : Condition & épreuves Concernant le poste de « Attaché au laboratoire », le concours sera ouvert aux candidats détenteurs d’un diplôme de technicien dans les domaines suivants : Biologie Biochimie Chimie Électronique Électrotechnique Électricité Mécanique Electromécanique Les candidats devront passer un examen théorique et un examen pratique dans leur spécialité. 🟢 À LIRE AUSSI : L’université algérienne se réinvente : Changement radical dans le concours de DOCTORAT