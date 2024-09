Nouveau gouvernement : la parité respectée, mais les ministères régaliens occupés uniquement par des hommes Ar

Nouveau gouvernement : la parité respectée, mais les ministères régaliens occupés uniquement par des hommes Article de Manon Aublanc • 1 h • 3 min de lecture Après plusieurs jours de tractations, le nouveau gouvernement de Michel Barnier a été annoncé samedi 21 septembre dans la soirée. AFP C’est une parité parfaite. Vingt femmes et dix-neuf hommes composent la nouvelle équipe gouvernementale du Premier ministre Michel Barnier. La liste des 39 ministres, ministres délégués et secrétaires d’État a été dévoilée par Alexis Kohler, le secrétaire général de l’Élysée, ce samedi 21 septembre en début de soirée, après des semaines de tractations intenses. Si la parité a été respectée arithmétiquement, aucune femme n’a été nommée à la tête d’un ministère dit « régalien ». Dans ce nouveau gouvernement, on retrouve en effet Didier Migaud à la Justice, Bruno Retailleau à l’Intérieur, Jean-Noël Barrot aux Affaires étrangères, Sébastien Lecornu aux Armées et Antoine Armand à l’Économie. Un homme à la tête du ministère de l’Egalité femmes-hommes Le gouvernement de Michel Barnier comprend donc huit femmes à la tête des ministères : Catherine Vautrin, ministre du Partenariat avec les territoires et de la Décentralisation, Anne Genetet, ministre de l’Éducation nationale, Rachida Dati, ministre de la Culture et du Patrimoine, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, de l’Énergie, du Climat et de la Prévention des risques, Geneviève Darrieussecq, ministre de la Santé et de l’Accès aux soins, Valérie Létard, ministre du Logement et de la Rénovation urbaine, Annie Genevard, ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt, Astrid Panosyan-Bouvet, ministre du Travail et de l’Emploi. Neuf femmes, elles, ont été nommées ministres déléguées : Nathalie Delattre, chargée des Relations avec le Parlement, Maud Bregeon, porte-parole du Gouvernement, Marie-Claire Carrère-Gée, chargée de la Coordination gouvernementale, Françoise Gatel, chargée de la Ruralité, du Commerce et de l’Artisanat, Sophie Primas, chargée du Commerce extérieur et des Français de l’étranger, Marie-Agnès Poussier-Winsback, chargée de l’Économie sociale et solidaire, de l’Intéressement et de la Participation, Marina Ferrari, chargée de l’Économie du tourisme, Olga Givernet, chargée de l’Énergie, Agnès Canayer, chargée de la Famille et de la Petite enfance. Quant aux secrétariats d’État, trois sont occupés par des femmes : Laurence Garnier, chargée de la Consommation, Salima Saa, chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, Clara Chappaz, chargée de l’Intelligence artificielle et du Numérique. Des nominations qui ont suscité de vives réactions. Certains critiquent la nomination d’un homme - Paul Christophe - à la tête du ministère des Solidarités, de l’Autonomie et de l’Egalité entre les femmes et les hommes. Le secrétariat chargé de l’Égalité entre les femmes et les hommes arrive à « l’avant dernier rang protocolaire », dénonce sur X Sylvie Pierre-Brossolette, ancienne présidente du Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes. Quatre femmes à des postes régaliens depuis 2017 Ce n’est pas la première fois qu’aucune femme n’occupe un poste régalien. C’était déjà le cas du gouvernement de Gabriel Attal, formé en janvier 2024. Depuis 2017, seules quatre femmes ont été nommées à des postes régaliens. Lors de son arrivée à Matignon, Élisabeth Borne avait nommé Catherine Colonna aux Affaires étrangères. Sous le premier gouvernement d’Edouard Philippe, Sylvie Goulard avait été nommée au ministère des Armées, avant d’être remplacée par Florence Parly. Nicole Belloubet, elle, avait pris la tête du ministère de la Justice, avant de céder sa place à Éric Dupond-Moretti dans le gouvernement de Jean Castex. Un gouvernement où Florence Parly avait été reconduite aux Armées. Sous la Ve République, seule une femme a été nommée ministre de l’Intérieur. Il s’agit de Michèle Alliot-Marie, dans le premier gouvernement de François Fillon, sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Christine Lagarde, aujourd’hui présidente de la Banque centrale européenne, est, elle, la seule ministre de l’Économie de l’histoire sous la même mandature. Pourtant, en juillet 2023, lors du remaniement sous Élisabeth Borne, une circulaire avait été signée pour imposer la parité aux cabinets ministériels, tant en matière d’effectifs que de fonctions. Mais il s’agissait surtout des nominations dans les directions de cabinet (directeur du cabinet et directeur adjoint, chef de cabinet).