Distribution De Plus De 185.000 Trousseaux Scolaires Dans Le Cadre De La Solidarité Nationale EDITEUR - 22 SEP

Distribution De Plus De 185.000 Trousseaux Scolaires Dans Le Cadre De La Solidarité Nationale EDITEUR - 22 SEPTEMBRE 2024 La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou, a fait savoir dimanche à Boumerdes, que depuis août dernier, plus de 185.000 trousseaux scolaires ont été distribués à travers le pays dans le cadre de la solidarité nationale. Mme Krikou, qui a procédé au lancement de la nouvelle année scolaire 2024/2025 pour les personnes aux besoins spécifiques, à partir de l'école des jeunes non-voyants de Bordj Menail (Est de Boumerdes), a souligné dans une déclaration à la presse, que son secteur supervise actuellement de nombreuses opérations de solidarité dans le cadre de la rentrée scolaire dont la distribution de trousseaux scolaires, en coordination avec les secteurs de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'Education nationale. Elle a aussi affirmé la mobilisation de tous les moyens pour assurer les conditions propices au bon déroulement de l'année scolaire pour les élèves aux besoins spécifiques, à travers tout le pays, citant à cet égard 239 établissements spécialisés, 18 annexes et plus de 1.000 classes spéciales ouvertes dans le secteur de l'éducation dans le cadre de la stratégie nationale d'intégration sociale et scolaire des enfants handicapés. Ces établissements spécialisés accueillent plus de 35.000 enfants aux besoins spécifiques, dont l'encadrement est assuré par 15.000 éducateurs et employés administratifs multidisciplinaires, a-t-elle ajouté. Mme Krikou a entamé sa visite dans la wilaya par la commune de Bordj Menail, où elle a effectué une inspection de l'école des jeunes non-voyants, avant une visite de nombre d'expositions tenues au niveau de cet établissement. Elle a assisté, sur place, au cours inaugural de la nouvelle année scolaire, consacré à la sécurité routière et aux différents handicaps provoqués par les accidents de la route. La ministre s'est ensuite rendue à Thénia où elle a visité la classe spéciale dédiée aux élèves aux besoins spécifiques à l'école primaire Ali Farsi, avant de procéder, dans la ville de Boumerdes, au lancement officiel d'une caravane de solidarité devant sillonner la wilaya pour la distribution d'aides et de trousseaux scolaires à l'occasion de la rentrée sociale.