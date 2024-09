Avec Des Conditions Améliorées : Plus De 170.000 Élèves Font Leur Rentrée À Annaba EDITEUR - 23 SEPTEMBRE 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Hier, dimanche 22 septembre, la wilaya d’Annaba a marqué le début de l’année scolaire 2024-2025 sous la supervision du wali, Abdelkader Djellaoui. La cérémonie officielle s’est déroulée à l’école primaire Benhabria Saâdalah, située dans la circonscription administrative de Benmostefa Benaouda. Cette rentrée s’est caractérisée par des conditions météorologiques clémentes, avec un léger rafraîchissement du climat, au grand soulagement des 176.000 élèves répartis sur les trois cycles d’enseignement dans les douze communes de la wilaya. La direction de l’Education nationale de la wilaya d’Annaba a mis l’accent sur l’optimisation des effectifs par classe, visant à améliorer les conditions d’enseignement. Cette initiative s’inscrit dans un contexte de croissance démographique scolaire significative : en une décennie, le nombre d’élèves est passé de 130.000 à 176.000, auxquels s’ajoutent 7.000 enfants en classes préparatoires. Parallèlement, on constate une évolution positive des indicateurs sociaux. Le nombre d’élèves bénéficiant de la prime de solidarité a diminué, passant de 68.000 en 2015 à 51.874 en 2024. Cette année, outre la prime de 5.000 dinars, la direction de l’Education a distribué 7.142 cartables aux élèves nécessiteux. L’infrastructure scolaire s’est également développée, avec 435 établissements en 2024 contre 428 l’année précédente. Une nouvelle école primaire et un nouveau lycée ont été inaugurés dans la circonscription de Benmostefa Benaouda. Ces deux dernières années, les autorités ont priorisé la construction d’établissements dans les nouvelles zones urbaines densément peuplées, réduisant ainsi les problèmes de distance, particulièrement pour les écoles primaires et les Collèges d’Enseignement Moyen (CEM). Cette stratégie de proximité a été saluée par de nombreux parents, comme en témoignent les réactions positives observées à l’école Benhabria Saâdalah. De plus, la direction de l’éducation a assuré le transport scolaire pour plus de 8 000 élèves dès le début de l’année. Parmi les nouveautés, un CEM a été inauguré dans la localité de Boukhadra dans la commune d’El Bouni, et un autre ouvrira prochainement ses portes à Benmostefa Benaouda. Le programme scolaire connaît également des changements notables : intégration des classes préparatoires, introduction de l’anglais dès la cinquième année du primaire, et doublement des heures d’éducation physique. D’ailleurs, dans le cadre des préparatifs de cette rentrée scolaire, Abdelkader Djellaoui a effectué avant-hier, samedi 21 septembre, soit la veille de ce retour, d’autres visites d’inspection de plusieurs projets relevant du secteur de l’éducation. Ces visites permettent non seulement d’évaluer l’état d’avancement des projets, mais aussi d’identifier et de résoudre rapidement les éventuels obstacles rencontrés. Cette approche proactive vise à garantir que les élèves d’Annaba bénéficient des meilleures infrastructures possibles pour leur éducation. Ces mesures témoignent de l’engagement des autorités locales à améliorer continuellement le système éducatif, en s’adaptant aux besoins croissants de la population scolaire d’Annaba. Soufiane Sadouki / RC