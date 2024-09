Rentrée Scolaire 2024-2025 : Sécurité, Confort Et Solidarité À Annaba EDITEUR - 22 SEPTEMBRE 2024 Cliquez pou

Rentrée Scolaire 2024-2025 : Sécurité, Confort Et Solidarité À Annaba EDITEUR - 22 SEPTEMBRE 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) La wilaya d’Annaba met en place des mesures de sécurité renforcées pour la rentrée scolaire 2024-2025, qui débute aujourd’hui, dimanche 22 septembre. Les autorités locales se mobilisent pour assurer la sécurité des élèves et des établissements scolaires, tout en améliorant les infrastructures énergétiques. Selon un communiqué daté d’hier, samedi 21 septembre, la Sûreté de wilaya d’Annaba a déployé ses unités opérationnelles pour sécuriser les abords des écoles. Des patrouilles pédestres et motorisées veilleront à la prudence des conducteurs dans les zones scolaires. Les forces de l’ordre sensibiliseront les élèves aux précautions à prendre lors des trajets scolaires : emprunter toujours le même chemin, marcher sur les trottoirs et traverser uniquement lorsque la chaussée ne présente aucun danger. Les parents accompagnateurs sont invités à modérer leur vitesse et l’usage des avertisseurs sonores. Raccordements aux énergies Par ailleurs, la direction de la Société nationale de l’électricité et du gaz (Sonelgaz) d’Annaba a relevé un défi en raccordant huit nouveaux établissements scolaires aux réseaux électrique et gazier avant la rentrée. Les travaux ont concerné cinq établissements (primaires, moyen et secondaire) au pôle d’habitation d’Aïn Djebara, commune de Sidi Amar, ainsi que trois écoles primaires et un collège à la circonscription administrative de Benmostefa Benaouda (ex-Draâ Erich). Notons également le raccordement d’un lycée dans la cité des 2.000 logements OPGI (Office de la Promotion et de la Gestion Immobilières, NDLR) d’Annaba, site n°1, et d’un nouveau collège dans la zone d’extension urbaine de Boukhadra-3, commune d’El Bouni. Malgré des difficultés, la direction a investi 20.290.525 dinars pour 3,240 kilomètres de réseaux électriques et 4.305.677 dinars pour 1,174 kilomètre de réseau gazier. Cartables et tabliers pour les démunis Le Croissant-Rouge Algérien (CRA) d’Annaba a lancé jeudi 19 septembre une caravane de solidarité visant à distribuer 1.000 cartables équipés de fournitures scolaires et autant de tabliers aux enfants issus de familles démunies, en prévision de la rentrée 2024-2025. Cette initiative est menée en collaboration avec la direction de l’Education de la wilaya d’Annaba et supervisée par le wali Abdelkader Djellaoui. Elle s’inscrit dans une démarche d’allègement des charges financières pesant sur les familles défavorisées à l’approche de chaque rentrée scolaire. La caravane a sillonné plusieurs écoles primaires de la wilaya, dont celles des frères Othmani, d’Azizzi Ahmed, du chahid Rabeh Azizzi, du moujahid Kadour Seka, de Labidi Mohamed et du 20 août 1955, entre autres établissements. Cette action s’ajoute à une récente donation de 3.800 blouses destinées aux élèves démunis du cycle primaire, reçue par Abdelhamid Bouzid, président du comité du CRA de la wilaya d’Annaba. Ces blouses ont été confectionnées dans les ateliers de couture de l’établissement pénitentiaire d’El Bouni, dans le cadre d’une convention entre le CRA et la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion. Ahmed Chabi / Hanine Boucenna