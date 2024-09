Crise De L’eau À La Plaine Ouest (Annaba) : Les Habitants Appellent À L’aide EDITEUR - 23 SEPTEMBRE 2024 Cliqu

Crise De L’eau À La Plaine Ouest (Annaba) : Les Habitants Appellent À L’aide EDITEUR - 23 SEPTEMBRE 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Depuis le début de l’été 2024, la wilaya d’Annaba est confrontée à une pénurie d’eau sans précédent, touchant particulièrement les résidents de la cité de la Plaine ouest. Près de 200.000 citoyens subissent un rationnement drastique de l’eau potable depuis plus d’un mois, conséquence directe de la baisse alarmante des niveaux des barrages de la région. La situation, loin de s’améliorer, ne cesse de s’aggraver. Les perturbations dans la distribution d’eau, initialement sporadiques, sont devenues chroniques, avec des coupures allant de deux à cinq jours consécutifs. Cette situation, qui était particulièrement éprouvante en période de forte chaleur, a suscité une vague de mécontentement parmi la population. Les quartiers les plus touchés, tels que Saf-Saf et Oued Forcha, sont confrontés à des défis supplémentaires. Les canalisations en Polychlorure de Vinyle (PVC), inadaptées à la forte pression, subissent des éclatements fréquents, aggravant les problèmes d’approvisionnement. Paradoxalement, certains secteurs sont victimes de fuites persistantes, entraînant la formation de véritables étangs urbains. Ces accumulations d’eau stagnante ont des conséquences sanitaires préoccupantes. Elles favorisent la prolifération des moustiques et dégagent des odeurs nauséabondes, créant un environnement propice à la multiplication des rats. Plus inquiétant encore, ces fuites prolongées ont fragilisé le sol, provoquant des affaissements sur plusieurs axes routiers. Malgré les annonces officielles de projets de maintenance et les promesses de résolution de la crise, les habitants restent sceptiques. Les mesures prises jusqu’à présent semblent insuffisantes face à l’ampleur du problème. La frustration monte parmi les résidents qui se sentent abandonnés par les autorités locales. Cette crise met en lumière les défis structurels auxquels est confrontée la wilaya d’Annaba en matière de gestion des ressources hydriques. Elle souligne l’urgence d’investissements massifs dans les infrastructures d’eau et d’assainissement, ainsi que la nécessité d’une gestion plus efficace et transparente des ressources disponibles. Face à cette situation critique, les habitants appellent à une action immédiate et concertée des autorités. Ils demandent non seulement des solutions à court terme pour pallier la pénurie actuelle, mais aussi un plan d’action à long terme pour prévenir de futures crises et assurer un accès durable à l’eau potable pour tous les résidents d’Annaba. S. S.