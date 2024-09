Des Techniciens Étrangers Sont Attendus À Constantine :Dernière Ligne Droite Pour Le Téléphérique ? EDITEUR - 21 SEPTEMBRE 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Le directeur par intérim de la direction des Transports locale, Tijani Salah, a annoncé lors d’une interview accordée à Radio Constantine, l’arrivée imminente de techniciens étrangers spécialisés pour finaliser la programmation du téléphérique à la station Émir Abdelkader. Cette intervention concerne principalement l’intégration du système de sécurité dans les cabines et leur fonctionnement. Selon Tijani, cette opération de programmation devrait durer environ une semaine. À l’issue de cette phase, une décision sera prise pour lancer les essais pratiques sous la supervision du directeur général adjoint de l’Entreprise de Transport Algérien par Câbles (ETAC). Cependant, des travaux restent à achever dans la station de téléphérique située devant le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Benbadis, principalement des travaux de génie civil. Par ailleurs, concernant le transformateur électrique de la station Tatache Belkacem, Tijani a précisé qu’un nouveau transformateur a été alloué et est déjà sur place, en attente de raccordement par les services de Société nationale de l’électricité (Sonelgaz). Une fois les essais de programmation terminés, les tests d’exploitation débuteront, sous réserve qu’aucun problème technique ne soit détecté. Ces essais d’exploitation devraient durer environ 45 jours, selon les estimations des techniciens, bien que cette durée puisse être réduite en fonction des caractéristiques des nouvelles cabines. Le directeur par intérim a souligné que la direction des Transports s’efforce de rendre le téléphérique opérationnel et accessible aux citoyens dans les plus brefs délais, afin que la population puisse bénéficier de ce service de transport urbain innovant. M. A.