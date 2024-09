Le Président De La République Honore Les Athlètes Médaillés Aux Jeux Paralympiques De Paris 2024 EDITEUR - 23 SEPTEMBRE 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a distingué, lundi, au Palais d’El-Mouradia, les athlètes qui ont honoré l’Algérie aux Jeux Paralympiques de Paris 2024. La cérémonie de distinction s’est déroulée en présence de hauts responsables de l’Etat, ainsi que des parents des champions et leurs staffs techniques. Les médaillés paralympiques ainsi que leurs entraineurs ont reçu des attestations de reconnaissance et des récompenses financières. Une photo souvenir du Président de la République avec les athlètes médaillés a été prise à la clôture de la cérémonie de distinction. L’Algérie avait bouclé sa participation à la 17e édition des Jeux paralympiques avec une moisson de onze (11) médailles : (six en or et cinq en bronze). Les six médailles en vermeil ont été l’œuvre d’Athmani Skander Djamil (400 m et 100m/T13), Safia Djelal (lancer de poids assis/F57), Abdelkader Bouamer (para-judo -60 kg/J1), Nassima Saïfi (lancer du disque/F57) et Brahim Guendouz Kayak (para-canoé, 200m/KL3). Les cinq breloques en bronze ont été décrochées par Nassima Saifi (lancer du disque/F57), Ahmed Mehideb (Club/F32), Hamri Lynda (Longueur/F12), Ouldkouider Ishak (para-judo: – 60kg/J2) et Hocine Bettir (para-powelifting): 65kg. Avec 26 athlètes (18 hommes et 8 filles), l’Algérie avait bouclé sa participation aux 17es Jeux paralympiques de Paris-2024 en tête aux niveaux arabe et africain, et à une honorable 25e place mondiale sur 186 pays, au tableau final des médailles.