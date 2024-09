Home > Annaba27 Views2 Mins0 Comment Course En Eaux Libres : La Natation À L’honneur À Annaba EDITEUR - 24 SE

Course En Eaux Libres : La Natation À L’honneur À Annaba EDITEUR - 24 SEPTEMBRE 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Des dizaines de nageurs, des deux sexes, ont pris part à la traversée de la Baie d’Annaba. Une course en eaux libres a été donc organisée ce samedi 21 septembre 2024 au niveau de la plage Rezgui Rachid à Annaba. La participation a été ouverte aux nageurs de toutes les catégories pratiquant la natation, triathlon et subaquatique. Cette compétition sportive est avec une portée touristique, car selon les organisateurs, « la Baie d’Annaba est l’une des plus belles au monde et il serait donc dommage de ne pas l’exploiter dans ce sens ». L’objectif de cette opération est de relancer une tradition qui est en hibernation depuis plus d’une décennie (orientation des jeunes vers la natation en eau libre) et de mettre aussi en relief la beauté de la baie d’Annaba surtout l’aspect touristique, selon les organisateurs. Les deux compétitions sont celles de 04 km hommes et 02 km hommes et femmes. La course s’est déroulée au large, à environ 1000 mètres de la rive. Pour assurer la sécurité des différents concurrents, les organisateurs ont réquisitionné plusieurs dizaines de secouristes. À relever que la natation en eau libre est une activité de natation spécifique, pratiquée en mer, en lac, en bassin et en rivière. En tant que sport de compétition il s’agit plutôt d’une discipline aquatique très récente. La natation en eau libre est une discipline olympique depuis les Jeux de Pékin en 2008. L’épreuve du 10 km est la seule à avoir intégré le programme olympique. Tous les ans sont organisés des championnats d’Algérie du 5 km et 10 km. Nécessitant des qualités d’endurance, la discipline requiert également un sens tactique. La gestion de la course est capitale. Z. A.