Sécurité mères et nouveau-nés : Formation sur les «naissances sécurisées» au CHU mehdi amarouayach by mehdi am

Sécurité mères et nouveau-nés : Formation sur les «naissances sécurisées» au CHU mehdi amarouayach 17 septembre 2024 in Annaba Récemment, la direction générale du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) d'Annaba a pris part à une journée de formation organisée par le ministère de la Santé, intitulée «La naissance sécurisée». Cet événement, qui s'est déroulé par visioconférence, a permis aux participants d'assister à une série de conférences et de présentations portant sur l'importance de garantir des conditions optimales pour la naissance et la prise en charge des femmes enceintes. Ce jour de formation a été marqué par l'intervention de plusieurs experts dans le domaine de la gynécologie et de l'obstétrique. Les conférences ont mis en lumière les méthodes et pratiques médicales récentes, permettant d'assurer la sécurité des mères et des nouveau-nés pendant l'accouchement. De même, l'accent a été mis sur les soins adéquats à prodiguer aux femmes enceintes, non seulement au moment de l'accouchement, mais aussi tout au long de leur grossesse, afin de réduire les risques de complications. Parmi les intervenants de renom, la professeure Guelati Wafaa, cheffe du service de gynécologie et obstétrique à l'Unité Ibn Rochd, affiliée au CHU d'Annaba, a particulièrement retenu l'attention. Elle a présenté une intervention détaillée sur les méthodes scientifiques les plus récentes pour garantir la sécurité de la mère et de l'enfant lors de l'accouchement. Son exposé, basé sur des études cliniques et des pratiques éprouvées, a souligné l'importance de la préparation des équipes médicales et du suivi rigoureux des femmes enceintes. Elle a également insisté sur l'utilisation de techniques modernes pour minimiser les risques associés à l'accouchement, notamment dans les situations à haut risque. Par : Mahdi AMA