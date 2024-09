Le nouveau ministre français de l’intérieur accusé de racisme (Vidéo) 23 septembre 2024 11:51 Publié par adm

Le nouveau ministre français de l’intérieur accusé de racisme (Vidéo) 23 septembre 2024 11:51 Publié par admin Aucun commentaire DIA- 23 Septembre 2024: Sa désignation à Beauvau a fini d’acter la reconfiguration droitière du nouveau gouvernement dévoilé samedi. Chantre de la fermeté en matière d’immigration et de sécurité, Bruno Retailleau a intégré l’équipe de Michel Barnier en tant que ministre de l’Intérieur, aux côtés de neuf autres personnalités issues des Républicains (LR). Une nomination contestée, qui cristallise les critiques à gauche. Aussi, Manuel Bompard accuse le patron des sénateurs LR d’avoir «fait preuve de racisme» par le passé. Le coordinateur national de La France insoumise (LFI) en veut pour preuve des propos tenus par le Vendéen en juillet 2023, au moment des violences urbaines qui ont frappé l’ensemble du territoire français. Le sénateur déclarait alors au sujet des émeutiers : «Certes, ce sont des Français mais ce sont des Français par leur identité et malheureusement, pour la deuxième, la troisième génération, il y a comme une sorte de régression vers les origines ethniques.» «Ça s’appelle un propos raciste», en a conclu Manuel Bompard ce lundi matin sur Europe 1/CNews. Pour l’Insoumis, «en République, il n’y a qu’une catégorie de Français : ce sont des Français, quelles que soient leurs origines». Le député des Bouches-du-Rhône accuse par conséquent Bruno Retailleau de considérer qu’«il y aurait des races, et […] des races qui seraient inférieures, puisqu’on parle de régression». La sortie du nouveau locataire de la place Beauvau avait déjà créé du remous à l’époque, à gauche comme à droite. Tandis que l’Insoumise Mathilde Panot dénonçait un «racisme crasse», le député LR Aurélien Pradié estimait que «le goût du politiquement incorrect, l’apparente intellectualisation des maux de la société ne peuvent pas justifier de dévoyer nos valeurs fondamentales». Bruno Retailleau avait néanmoins maintenu et réitéré ses propos quelques jours plus tard : «Se replier sur ses origines, ethniques, religieuses ou sociales, je considère que c’est une régression par rapport au projet de la République universaliste, qui promeut le dépassement des origines au profit d’une seule communauté nationale.»