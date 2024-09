Cyclisme sur route – Mondiaux 2024: Essemiani et Badlis, premiers Algériens à concourir Par L'Echo d'Algérie -22 septembre 20240140 Nacer-Allah Essemiani et Slimane Badlis seront les premier cyclistes algériens à faire leur entrée en lice dans les Mondiaux 2024 sur route, qui se déroulent du 21 au 29 septembre courant à Zurich (Suisse), a appris l’APS dimanche auprès de la Fédération algérienne de la discipline (FAC). Ces deux coureurs disputeront le Contre-La-Montre Individuel des moins de 23 ans (messieurs), prévu dans l’après-midi du lundi 23 septembre, sur une distance de 29,9 kilomètres. Le mercredi 25 septembre sera réservé au Relais-Mixte, prévu également dans l’après-midi, sur une distance de 53,7 kilomètres. L’Algérie y sera engagée avec un total de six athlètes, en l’occurrence : Nesrine Houili, Yasmine El Medah et Imane Maldji chez les dames, ainsi que Hamza Mansouri, Nacer-Allah Essemiani et Slimane Badlis chez les messieurs. Le lendemain, le jeudi 26 septembre, la sélection nationale disputera deux courses, avec tout d’abord Malak Mechab dans la course en ligne juniors (filles), prévue à partir de 10h00, sur une distance de 73,6 kilomètres, puis Bachir Chennafi et S limane Badlis dans la course en ligne des moins de 23 ans (messieurs), prévue à partir de 12h45, sur une distance de 173,6 kilomètres. Enfin, la journée du 29 septembre verra l’entrée en lice du dernier représentant algérien dans cette compétition, à savoir Hamza Mansouri, qui sera engagé dans course en ligne (Elite/messieurs), prévue à partir de 10h30, sur une distance de 273,9 kilomètres. Il s’agit de la quatre-vingt-onzième édition de ces championnats du monde de cyclisme sur route, et c’est la onzième fois que la Suisse abrite l’évènement, quinze ans après Mendrisio en 2009. C’est aussi la quatrième fois que le mondial se déroule à Zurich, après ceux de 1923, 1929 et 1962.