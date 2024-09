Rentrée Universitaire À Annaba : Djellaoui Ouvre Le Bal À Sidi Amar EDITEUR - 25 SEPTEMBRE 2024 Cliquez pour p

Rentrée Universitaire À Annaba : Djellaoui Ouvre Le Bal À Sidi Amar EDITEUR - 25 SEPTEMBRE 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Le wali d’Annaba, Abdelkader Djellaoui, et le recteur de l’Université Badji Mokhtar d’Annaba (UBMA), Mohamed Manaâ, ont procédé hier matin, samedi 24 septembre, au lancement officiel de l’année universitaire 2024-2025. La cérémonie s’est déroulée à l’auditorium Boubaker Belgaïd du pôle universitaire de Sidi Amar à Annaba. L’événement, supervisé par le premier responsable d’Annaba, s’est tenu en présence des directeurs des facultés et des quatre pôles universitaires de la ville. Par visioconférence, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a prononcé un discours d’ouverture national, marquant ainsi le début de l’année universitaire 2024-2025 dans tout le pays. Les participants ont visionné un documentaire mettant en lumière les avancées, les réussites de l’UBMA durant l’année écoulée ainsi que les projets en cours. Un accent particulier a été mis sur les échanges avec les universités étrangères et les projets conjoints. Mohamed Manaâ a ensuite détaillé ces points devant l’assistance. En 2024, l’UBMA a signé de nouvelles conventions de coopération avec des universités étrangères. Elle a également lancé de nouveaux projets de recherche, notamment avec des institutions en Chine, en Europe et en Asie Mineure. Actuellement, l’UBMA compte plus de 900 chercheurs répartis dans 89 laboratoires situés dans les pôles universitaires d’El Bouni, Sidi Amar et à la faculté de médecine d’Annaba. À la fin de l’année universitaire 2023-2024, l’université a célébré la remise des diplômes de 10.000 étudiants. L’UBMA a récemment achevé deux projets d’extension, augmentant sa capacité de 8.000 places pédagogiques. Parmi celles-ci, 4.000 sont destinées au département des langues étrangères du pôle universitaire d’El Bouni, et 2.000 au pôle universitaire de Sidi Amar. Pour la rentrée 2024, l’UBMA prévoit d’accueillir plus de 4.000 nouveaux bacheliers de la wilaya d’Annaba. Soufiane Sadouki