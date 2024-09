Inspection finale avant la rentrée scolaire 2024-205 : Le wali évalue les nouvelles infrastructures éducatives mehdi amarouayach by mehdi amarouayach 22 septembre 2024 in Annaba A A 0 0 SHARES 19 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter À la veille de la rentrée scolaire 2024-2025, le wali de la wilaya d’Annaba, Abdelkader Djellaoui, a effectué, hier, une série d’inspections au niveau des nouvelles infrastructures éducatives, destinées à renforcer le secteur de l’Education dans la région. Cette visite de terrain vise à s’assurer de la préparation des établissements scolaires et de leur capacité à accueillir les élèves dans des conditions optimales, marquant ainsi une étape cruciale pour le bon déroulement de l’année scolaire. Inspection de plusieurs établissements Accompagné du directeur de l’Education, de la directrice des Equipements publics et du directeur de l’Urbanisme, M. Djellaoui a entamé sa tournée dans la commune d’El Bouni, au quartier d’Ain Djebara, où il a inspecté trois (3) établissements nouvellement construits. Parmi ces institutions figurent l’école primaire “Chahid Kourdi Boukehil”, l’école “Moudjahid Mehtali Menouer», ainsi que l’école “Moudjahid Ayada Mohamed”. Ces établissements, qui viennent étoffer le parc éducatif local, répondent à un besoin pressant de désengorgement des autres écoles, surchargées au fil des années. Le wali s’est ensuite rendu dans la commune de Chorfa, relevant de la daïra d’Ain Berda, où il a visité l’école primaire “Chahid Ferhat Rabah Ben Younès”, située dans le quartier Azizi Ahmed. Toujours dans un souci de garantir la meilleure rentrée scolaire possible, la délégation a ensuite pris la direction de la commune d’El Eulma pour évaluer l’état de l’école primaire “Kaidi Ali”. Dans chaque établissement visité, le chef de l’Exécutif wilayal a examiné de près les infrastructures, vérifiant notamment les équipements scolaires, les espaces récréatifs, ainsi que les dispositifs d’accueil pour les élèves et les enseignants. Il a souligné l’importance de garantir un environnement propice à l’apprentissage et a insisté sur la nécessité d’apporter les dernières touches pour que tout soit prêt à temps le jour de la rentrée. La tournée s’est conclue dans la nouvelle circonscription administrative de Draa Errich, un territoire en plein développement. Accompagné de la wali déléguée, le premier responsable de la wilaya y a visité plusieurs institutions éducatives, notamment le lycée “Hassini Messaoud”, ainsi que les écoles primaires “Chahid Ben Habriya Saadallah” et “Chahid Amirate Tahar”. Ces nouvelles infrastructures, construites pour répondre à l’augmentation démographique de la région, permettront de soulager la pression sur les établissements existants, tout en offrant aux élèves un cadre d’apprentissage moderne et bien équipé. Assurer des conditions optimales Lors de son intervention devant les journalistes présents, M. Djellaoui a fait part de sa satisfaction concernant l’avancée des travaux, soulignant que ces nouvelles infrastructures représentent un atout essentiel pour la communauté. Il a insisté sur l’importance d’assurer aux enfants un accès à une éducation de qualité dans les meilleures conditions possibles. Selon lui, ces écoles et lycées ne sont pas simplement des bâtiments, mais des lieux où se construira l’avenir des jeunes générations. Cette inspection de dernière minute marque, donc, une étape décisive dans la préparation de cette nouvelle année scolaire. Pour les autorités locales, l’enjeu est de taille : offrir aux élèves un cadre pédagogique performant, tout en atténuant la surcharge des établissements déjà en place, particulièrement dans les zones à forte densité démographique. Avec l’ouverture de ces nouvelles infrastructures, la wilaya d’Annaba espère, non seulement améliorer les conditions d’enseignement, mais aussi promouvoir un accès équitable à l’éducation pour tous les enfants, quel que soit leur lieu de résidence. Par : Mahdi AMA