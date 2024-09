«À L'AISE...» Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 25-09-2024, 11:00 l'habitude de rechercher les nouveaux arriva

«À L'AISE...» Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 25-09-2024, 11:00 l'habitude de rechercher les nouveaux arrivants de la «harga» pour les interroger sur les raisons qui les ont poussés à quitter l'Algérie, souvent au risque de mourir en mer. Je n'ai pas vu les autres réponses, mais le gars qui a été filmé ce jour-là, fraîchement débarqué d'une barque ou d'un «boty», était sûr de sa réponse : «C'est pour être à l'aise...» Répétition de la question. Même réponse : «À l'aise, quoi !» Ayant suivi les aventures des harragas depuis le temps où l'on n'en parlait pas beaucoup, j'ai toujours dit que ces départs ne sont pas dus au chômage ou à la pauvreté. C'est la mauvaise vie d'une jeunesse désespérée et désœuvrée qui est la principale cause de ces départs. Dans un pays où vous vous faites arrêter, en couple, par des policiers qui exigent la présentation d'un livret de famille, vous ne comprenez pas toujours pourquoi on ne vous traite pas comme un être libre de circuler avec sa fiancée ou sa copine. J'ai toujours écrit qu'ici, on oblige les jeunes à vivre comme des vieux. C'est-à-dire que la conception que nous avons de la vie en société ne tient pas toujours compte des spécificités des besoins de la jeunesse en termes de loisirs et de libertés sur tous les plans. Dans des cités où les concerts de musique sont un vieux souvenir et où les planches des rares théâtres moisissent dans la solitude, le jeune se meurt, privé de vie et de mouvement, recroquevillé sur lui-même, proie facile pour les dealers. Cet être fragile qui, au sortir de l'adolescence, a tant de rêves dans la tête est traité comme un animal : manger, dormir, être satisfait d'être en vie. À quoi sert le cinéma ? J'ai entendu cette question tant de fois et je me pinçais à chaque fois pour réaliser que je continue bien de vivre au XXIe siècle. «A l'aise...» : tout un programme qui a dû être analysé et compris par les autorités saoudiennes, lesquelles ont fait sauter les verrous d'un ordre moral contraignant. Il n'y a plus de police de protection des mœurs là-bas. Regardez notre recul : dans les années soixante-dix, nous rêvions de devenir des Américains. Maintenant, c'est l'Arabie saoudite qui nous sert de repère... «A l'aise...» Faisons en sorte que nos enfants soient à l'aise ici. Ce n'est pas compliqué ! M. F. Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 25-09-2024, 11:00