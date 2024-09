Home > Annaba30 Views3 Mins0 Comment L’ambassadeur De La République De Corée En Visite À Annaba : Promesse D’u

Home > Annaba30 Views3 Mins0 Comment L’ambassadeur De La République De Corée En Visite À Annaba : Promesse D’une Coopération Soutenue EDITEUR - 26 SEPTEMBRE 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) L’Université Badji Mokhtar d’Annaba (UBMA) a reçu hier matin, mercredi 25 septembre, l’ambassadeur de la République de Corée, You Ki-Jun. L’objectif de sa visite était de présenter une conférence et d’assister au lancement du programme d’enseignement du coréen au profit du Centre d’Enseignement Intensif des Langues (CEIL) de l’université. Cette rencontre, placée sous le signe de la coopération et d’une vision commune des relations bilatérales pour un partenariat économique, a été l’occasion pour l’ambassadeur de présenter une conférence en anglais intitulée « The evolution of the Korean economy and prospects for enhanced economic partnership with Algeria », ou l’évolution de l’économie coréenne et les perspectives d’un partenariat économique renforcé avec l’Algérie. Dans son allocution de bienvenue, le recteur de l’UBMA, le professeur Mohamed Manaâ, a déclaré : « La présence de Son Excellence l’ambassadeur est une occasion que nous allons saisir pour construire une coopération intéressante entre notre université et les universités coréennes ». Il a ajouté : « Nous sommes honorés d’assister à cette conférence qui vient au moment opportun pour refléter une réelle nécessité de renforcer les liens économiques entre les deux pays, notamment dans le domaine de la technologie et de l’innovation ». En présence d’étudiants et d’enseignants-chercheurs, le conférencier a évoqué la place de la République de Corée parmi les premiers pays au monde en termes de volume d’échanges commerciaux et d’indice d’innovation, entre autres. Une approche chronologique a ensuite été privilégiée pour présenter à l’assistance la croissance du pays entre 1960 et 2020, illustrant le passage d’un pays en développement à une puissance industrielle. Les stratégies de développement à court et moyen terme présentées sont basées sur l’exploration spatiale, la transformation numérique, la technologie, la technologie médicale, le tourisme, l’énergie, entre autres. L’ambassadeur a relaté l’historique des relations algéro-coréennes qui se sont développées, selon son exposé, depuis 1990 jusqu’à récemment, en notant la visite du ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, en République de Corée en 2024. Modérée par le vice-recteur chargé des relations extérieures, le professeur Hocine Maoui, la rencontre a été une opportunité pour les enseignants, mais surtout pour les étudiants, de poser des questions sur les bourses d’études, l’éducation et les perspectives de recherches scientifiques communes. Parmi les questions de l’assistance, certaines ont été posées en coréen. D’ailleurs, au terme de la visite, l’ambassadeur a assisté, dans la salle de visioconférence de la faculté de technologie, au premier cours de langue coréenne. Ce cours s’inscrit dans le cadre de la formation intensive prise en charge par le CEIL de l’UBMA. Fatima Zohra Bouledroua