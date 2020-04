"L'EXPRESS"Paul Véronique et Céline Delbecque, publié le 08/04/2020 à 18:04" Le surpoids et l'obésité, facteurs de risque d'infections sévères au coronavirus:Selon plusieurs études, le surpoids et l'obésité sont des facteurs de risque d'infections sévères au coronavirus. Selon les premiers résultats d'un registre national des formes graves de coronavirus, 83% des patients Covid admis en réanimation en France sont en surpoids ou obèses. C'est une donnée qui inquiète les médecins : selon plusieurs études, les individus en situation d'obésité risquent de présenter une forme plus grave de coronavirus. Les premiers chiffres d'un registre national indiquent notamment que 83% des patients en réanimation en France sont des personnes en surpoids ou obèses, le plus souvent atteints d'hypertension artérielle ou de diabète. "Nous sommes très attentifs à ce que les personnes, en particulier en surpoids important, signalent rapidement une détérioration de leur état clinique et en particulier l'apparition de difficultés respiratoires", a ainsi indiqué le directeur général de la Santé Jérôme Salomon mardi lors de sa conférence de presse quotidienne. "On le sait, l'obésité d'une part, mais aussi le surpoids peuvent devenir un facteur de risque d'infection sévère."