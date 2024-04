Prix de la banane : le ministre du Commerce appelle les Algériens à le boycotter Société Par: Ali Idir 10 Avr

Prix de la banane : le ministre du Commerce appelle les Algériens à le boycotter Société Par: Ali Idir 10 Avril 2024 à 20:40 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo La polémique sur la banane a rebondi en Algérie ce mercredi 10 avril, premier jour de l’Aïd-el-fitr, avec de nouvelles déclarations du ministre du Commerce Tayeb Zitouni qui a appelé les Algériens à boycotter ce fruit. Le ministre du Commerce a saisi l’occasion ce premier jour de l’Aïd-el-fitr en Algérie pour effectuer une visite dans certains commerces à Alger où il a lancé un appel aux Algériens pour ne pas consommer la banane. « On ne le mange pas », a-t-il lancé en parlant de la banane dont le prix de gros a atteint 470 dinars le kilogramme. « Je dis aux citoyens de nous aider pour au moins faire baisser son prix. On va le saisir. Comme ça, il sera vendu à son prix réel », a-t-il demandé. Le ministre du Commerce a accusé les spéculateurs d’être derrière cette nouvelle flambée des prix de la banane en Algérie. Dans la foulée, il a dévoilé les marges incroyables des commerçants qui commercialisent ce fruit exotique. Prix des bananes en Algérie : l’incroyable marge des commerçants « Ils l’importent à un demi-dollar le kilogramme. Nous avons calculé son prix de revient en Algérie. Il ne dépasse pas les 200 dinars le kilogramme, y compris les marges », a dévoilé le ministre du Commerce qui a ordonné la saisie des bananes dont le prix de gros est de 470 dinars le kg. « Ce sont des voleurs. Ils importent de la banane à moins d’un dollar pour le vendre en gros à 470 dinars », a-t-il fulminé. « Nous nous sommes occupés de la pomme de terre, de la courgette et certains ont profité de l’occasion pour augmenter les prix de la banane qui coûte jusqu’à 470 dinars et même 480 dinars le kg chez les grossistes. Ce qui signifie qu’il va arriver chez le citoyen à 550 ou 600 dinars. Nous leur avons donné toutes les facilités. En 2023, nous avons importé 320.000 tonnes de bananes. L’offre est disponible », a expliqué Tayeb Zitouni. Les prix de la banane suscitent régulièrement des polémiques en Algérie. Ce fruit exotique a connu une flambée durant le Ramadan 2024, en passant d’une moyenne de 300 dinars à 450 dinars le kilogramme. En juillet 2022, le fruit jaune a frôlé la barre des 1000 dinars le kilogramme, ce qui avait poussé les autorités à prendre des mesures pour faire baisser son prix, en multipliant notamment les opérations coups de poings contre les spéculateurs qui stockent illégalement le produit pour le revendre au prix fort.