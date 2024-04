Diaspora algérienne : plus de 1.100 personnes attendues au congrès d’Alger Société Par: Ali Idir 29 Mars 2024 à 16:45 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo Le Conseil mondial de la diaspora algérienne (CMDA) va organiser son congrès à Alger fin avril avec la participation de plus de 1.100 personnes venues de plusieurs pays. La rencontre, prévue samedi 27 avril prochain dans la capitale algérienne, a été annoncée lors du lancement du CMDA vendredi 8 mars à Paris. Ce soir-là, plus de 400 membres de la diaspora algérienne étaient présents dans la salle d’un grand parisien où les grandes lignes de l’action du CMDA ont été tracées par son président, le Franco-Algérien Karim Zéribi, ancien député européen.