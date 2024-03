Ramadhan: 3.000 tonnes de poulet importé pour casser les prix par El-Houari Dilmi L'Office national des ali

Ramadhan: 3.000 tonnes de poulet importé pour casser les prix par El-Houari Dilmi L'Office national des aliments de bétail (ONAB) devait procéder, à partir d'hier lundi à la commercialisation d'importantes quantités de poulet congelé importées et ce, au niveau de ses points de vente, a indiqué, dimanche, le directeur général de l'ONAB, Hassan Benzaza. Lors d'une séance d'audition devant la Commission de l'Agriculture, de la Pêche et de la Protection de l'environnement de l'APN, le DG de l'ONAB a fait savoir que l'ONAB avait élaboré un programme «bien ficelé» en prévision du mois de Ramadhan, dans le souci de renforcer le stockage des viandes blanches, selon un communiqué de l'APN, précisant que ce programme prévoyait, en outre, la mise en vente de 3.000 tonnes de viande congelée importée, à compter d'hier lundi, au niveau des points de vente de l'Office. Les 131 points de vente répartis sur l'ensemble du territoire national dont 53 points installés au niveau de marchés de proximités seront dotés de poulets frais produits par l'ONAB, selon le même communiqué. Dans le cadre de son programme spécial Ramadhan, l'Office a consacré 67 unités à la production de poulets vivants, au niveau de 13 abattoirs à travers le territoire national, selon la même source. Dans le but de renforcer l'approvisionnement des abattoirs en poulets vivants, Hassan Benzaza a indiqué que l'ONAB a procédé à l'importation de plus de 5 millions d'œufs à couver en provenance de Hongrie et d'Espagne afin d'augmenter la production de poussins, ajoutant que cette démarche est à même d'assurer l'approvisionnement des éleveurs en poussins à un prix de 120 DA l'unité. Au cours de cette séance présidée par le président de la Commission, Fares Ziani, les députés ont posé leurs questions ayant porté sur les mesures nécessaires devant mettre un terme à la manipulation des prix des viandes blanches et trouver des solutions à même d'assurer leur disponibilité et de maîtriser les prix des fourrages. Les questions ont également porté sur la vision prospective de l'ONAB pour garantir la disponibilité des fourrages. La veille du mois sacré, un rebond inexplicable a été enregistré en ce qui concerne les prix des viandes, le poulet notamment, qui a grimpé jusqu'à 580 DA le kg dans certaines grandes villes du pays. «Les prix devraient baisser dans la première semaine du mois sacré», selon le président de la Fédération nationale des aviculteurs. «Durant les trois premiers jours du mois de Ramadan, la demande est généralement très importante, ce qui pourrait influer sur les prix, mais après cette période, les prix vont baisser encore plus pour se stabiliser entre 400 et 420 DA le kg», selon le même responsable.