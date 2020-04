"La vigilance décroît Des centaines de personnes sur les plages " Annaba"

"L'E R" 19 Avr 2020 "ANNABA" La vigilance décroît Des centaines de personnes sur les plages"Alors que le nombre de zones de prolifération du Covid-19 a augmenté dans la wilaya d’Annaba, la vigilance et le respect des mesures barrières des citoyens ne cessent de décroitre avec de plus en plus de personnes dans les rues, mais aussi sur les plages, à l’image de celle d’Oued Bakrat dans la commune de Seraidi. «Des gens dans les rues alors que le virus se propage, favorisant une escalade des contaminations dans la wilaya d’Annaba…». C’est là une nouvelle déclaration du directeur de la santé d’Annaba, lors de son passage à la radio locale. Une déclaration et des propos qui en disent long sur le comportement négatif de certains citoyens dans la lutte contre le coronavirus. Une situation qui commence à échapper au contrôle des autorités, et ce, en raison du non-respect des consignes sanitaires en vigueur. Pour cause, ces derniers jours le nombre de personnes qui affluent sur les plages est en constante augmentation. Pour preuve, plus d’une centaine de familles était au niveau de la plage d’Oued Bakrat. Le fait est que, concernant les consignes du confinement, aucune déclaration ou directive ne fut donnée concernant les plages, étant donné que tout a commencé avant l’avènement de la saison d’automne et que, jusqu’à récemment la température était en deçà des 20 degrés ; ce qui changé à partir de la semaine dernière où la température a atteint les 28 degrés. Cette situation en perpétuelle évolution risque de compliquer les plans en place pour contenir les 6 zones de prolifération de la wilaya d’Annaba. À ce rythme, la commune de Seraidi, jusqu’ici épargnée par ce mal, risque d’être le prochain nid de proliférations du Covid-19, vu que de citoyens des 4 coins de la wilaya y transitent chaque jour depuis une semaine déjà". Sadouki Soufiane