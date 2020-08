"L S A" Publié par Abder Bensadok le 29.08.2020 Mostaganem Le port de pêche de la Salamandre se noie sous les déchets:Les nombreux promeneurs, qui viennent en visite au port, sont consternés par l’image hideuse que leur renvoie la mer, où des déchets de toutes sortes et des quantités d’emballages en plastique flottent sur la surface. Une catastrophe environnementale et une crise de santé publique en devenir sont à la porte de ce port de pêche. Le ramassage de ces immondices se faisait avant l’été par des plongeurs des associations subaquatiques et de bénévoles, qui se jetaient à l’eau afin d’accomplir le petit geste environnemental mais c’est toujours le même scénario qui se répète, les usagers de la mer jettent tout par-dessus bord et il n’y a rien à faire malgré les actions de sensibilisation menées dans le cadre du plan bleu. On croit savoir que cette année, la septième édition 2020 n’a pas encore été lancée pour se débarrasser de ces détritus, composés de ferrailles, bois, cordes, restes des filets et d’ordures diverses. L’opération consistait aussi à dégager les épaves de petites embarcations obsolètes. Il reste possible que cette opération n’a pas encore été entamée pour prévenir la contamination au coronavirus. La propreté du port de pêche de la Salamandre, rappelons-le, est en principe assurée par l’Entreprise de gestion des ports et abris de pêche (EGPP). A. Bensadok