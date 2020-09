"L Q O"par Amine Bouali Mercredi 23 septembre 202 "Je n'ai pas voulu regarder le reportage de M6 sur le Hirak"Je n'ai pas voulu regarder le reportage sur le Hirak qui est passé sur la chaîne de télévision française M6, ce dimanche. Le brouhaha et la volonté supposée d'une nouvelle provocation qui ont accompagné sa diffusion m'en ont dissuadé. Je n'ai jamais aimé le bruit des chênes qu'on abat et qu'en plus, on rajoute de l'huile sur le feu. Car, par-dessus tout, j'aspire à un destin paisible pour mon pays et pour mon peuple. Parce que la situation que traverse l'Algérie est difficile et que parfois cette dernière semble être sur la corde raide, je reconnais que j'ai tendance à me méfier du regard que posent sur mon pays certains journalistes étrangers et à contester leur parti pris et leur grille de lecture qui ne tient pas toujours compte du contexte national. J'ai peut-être tort mais je ne veux pas que l'Algérie brûle chaque jour pour leur donner du grain à moudre. Est-il illégitime pour un être humain et, à fortiori, une nation de vouloir se mettre à l'abri lorsque soufflent les vents mauvais et d'essayer de préserver leur capacité de résistance pour sortir du cercle maudit du doute et de la régression ? L'Algérie, je vous l'accorde volontiers chers confrères étrangers, est un pays compliqué, très compliqué, mais ne le compliquez pas davantage, SVP, avec vos raccourcis et vos approximations.