"L'E R"09 Déc 2020  Actualité Vaccin russe anti-Covid Spoutnik V pourrait être produit localement" «La Russie est prête à coopérer avec l’Algérie pour lancer la production au niveau local» du vaccin anti-Covid-19 Spoutnik V, a déclaré hier l’ambassadeur russe à Alger, à l’agence d’information Sputnik. Selon Igor Beliaev, le Fonds russe d’investissements directs (FRID), un fonds souverain qui a financé le centre scientifique d’épidémiologie et de microbiologie, Gamalëia, pour la mise au vaccin du vaccin, dont la production est assurée par la société Binnopharm, un des leaders du secteur pharmaceutique en Russie, le FRID avait mis en avant plusieurs possibilités pour lancer un programme commun algéro-russe. Cette déclaration est venue confirmer les propos tenus la semaine dernière par le ministre russe de la Santé. Celui-ci, en effet, avait fait savoir que la question relative à la possibilité de produire le vaccin russe anti-Covid en Algérie a été le principal sujet abordé avec Abderrahmane Benbouzid, ministre de la Santé, et Lotfi Benbahmed, ministre de l’Industrie pharmaceutique. «La Russie, représentée par le Fonds russe d’investissements directs qui est chargé de promouvoir ce vaccin à l’extérieur du pays, est prête à coopérer avec l'Algérie pour lancer sa production au niveau local», avait souligné le ministre russe de la Santé. L’ambassadeur russe à Alger a indiqué que le FRID « propose diverses formes de coopération, à savoir l’acquisition directe du vaccin, le transfert de technologie ou la production conjointe et la participation à la phase III des tests cliniques ». « Ce sont ces formules de coopération que nous avons proposées à la partie algérienne », a-t-il tenu à préciser. Même si pour l’heure, les autorités algériennes demeurent prudentes, en attendant le feu vert de l’Organisation mondiale de la santé, l’option du vaccin russe parait d’ores et déjà comme la plus plausible, vu les difficultés logistiques et technologiques inhérentes à l’acquisition des vaccins produits par les laboratoires occidentaux. D’autant plus que l’ambassadeur russe n’a pas manqué d’assurer sur le taux d’efficacité de Spoutnik V, qui serait de 95%, selon ses affirmations. « Il est l’un des meilleurs vaccins », a-t-il soutenu, déplorant « la campagne de dénigrement », véhiculée par certains médias occidentaux. « Pensez-y!, si certaines personnes ou certaines entreprises sont privées de plusieurs milliards de dollars à cause du vaccin russe, quel genre de réaction voulez-vous voir? Il me semble que la réaction est tout à fait normale », avait réagi en août dernier, le directeur du Centre scientifique d’épidémiologie et de microbiologie Gamalëia de Moscou devant la campagne de disqualification orchestrée à Paris, à Londres et à Washington notamment. Lors de la session spéciale organisée à l’ONU, le 2 décembre dernier, et consacrée à la présentation du Spoutnik V, le ministre russe de la Santé a déclaré que la Russie allait proposer à tous les Etats qui le souhaitent de produire le vaccin localement. L’Algérie, qui a participé à cette visioconférence, pourrait adhérer à la formule, mais a-t-elle les capacités pour produire de grosses quantités même à moyen terme ? Si la Russie elle-même est confrontée à des problèmes de production, qui l’ont poussé à un accord avec un groupe indien, s’engageant à produire plus de 100 millions de doses par an, qu’en sera-t-il pour l’Algérie ? Au-delà des aspects logistiques et financiers, quel profit pourrait en tirer la Russie de cette démarche ? Selon Nathalie Ernoult, co-directrice de l'Observatoire de la santé mondiale de l'IRIS, « si la Russie fait de véritables transferts de technologie, donne la formule pour pouvoir produire le vaccin, ça répondrait à un appétit d'un certain nombre de pays d'aller vers l'autonomie », et recueillir des gains su le plan géopolitique ; une sorte d’investissement pour l’avenir ! Mohamed Mebarki