Édification et construction sous l'ère du défunt président Houari Boumediene : Une page brillante Ph.: Billal Ph.: Billal Sous le thème «Houari Boumediene, un homme d’État avec la détermination d’une nation», l’événement initié à l’occasion du 44e anniversaire de sa mort a été rehaussé par la présence de membres du gouvernement, de cadres de l’État, de parlementaires, de la famille et d’amis du défunt, de moudjahidine, d’historiens et de chercheurs. La manifestation a permis de retracer le parcours exemplaire de celui qui, de par ses valeurs et qualités intrinsèques, ses positions courageuses et son engagement, a marqué l’édification de l’Algérie et la consolidation de la souveraineté et de l’unité nationales. Ce colloque a pour objectif d’élaborer un cadre référentiel de l’expérience pionnière du président Boumediène, de promouvoir la culture de la reconnaissance grâce aux enfants de l’Algérie et à ses hommes loyaux et de valoriser les réalisations et les acquis nationaux sur tous les plans. Cette orientation a été mise en exergue dans l’allocution du ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Laid Rebiga, qui a souligné que «l’expérience de l’ère du défunt président Houari Boumediène est une brillante étape d’édification et de construction. Il a jeté les bases de l’Etat des institutions, servi le pays et le peuple, lutté contre la pauvreté et l’ignorance, nationalisé les richesses et protégé la dignité du citoyen par la justice sociale, le développement économique et la renaissance culturelle». M. Rebiga a également mis en relief le fait que le défunt président «jouissait d’une vision future et proactive, et qu’il a toujours défendu les causes nationales de libération en faisant de l’Algérie une destination pour les révolutionnaires et la mecque des hommes libres. L’Algérie qui commémore sa disparition «est totalement convaincue et déterminée à aller de l’avant vers l’édification d’un Etat fort de ses institutions conformément aux valeurs de la révolution du 1er novembre et de ses symboles», a-t-il soutenu. «L’Algérie a placé très haut la barre de ses ambitions, consciente en cela des enjeux, et est prête à relever les défis, parallèlement au soutien des causes de la nation», a ajouté le ministre. Il a assuré que «le Président Tebboune réaffirme son plein engagement et son attachement à préserver la mémoire et à atteindre l’immunité sociétale, en glorifiant la mémoire des grands hommes, leurs hauts faits et leurs grands sacrifices». «L’Algérie fait de ces journées mémorables des haltes pour montrer la bonne voie tracée par les vaillants chouhada et préserver notre histoire nationale et notre mémoire collective.» Anissa Boumediène : «L’ère du défunt restera gravée dans la mémoire des Algériens» De son côté, la veuve du président, Anissa Boumediène, a évoqué lors de son intervention les principales étapes de la vie politique et les positions remarquables du défunt envers les causes nationales et arabes, ainsi que ses décisions qui ont renforcé la souveraineté nationale et réalisé le développement, la nationalisation des richesses du pays et la protection des frontières. Elle a également affirmé que le défunt «était un homme d’Etat qui examinait avant toute décision les dimensions des problèmes et avait des qualités qui lui ont valu l’estime de toutes les catégories de la société. La mort de Houari Boumediène avait suscité l’émoi et la tristesse de tout le peuple algérien», a-t-elle rappelé, ajoutant que «l’ère du défunt président Houari Boumediène restera gravée dans la mémoire des Algériens au fil des temps». Les travaux du colloque ont été marqués en outre par l’intervention d’historiens et chercheurs qui ont mis en lumière plusieurs étapes phares du riche et exceptionnel parcours du défunt président Houari Boumediène. Des moudjahidine et des compétences nationales du domaine de l’histoire ont été également honorés à l’occasion. Karim Aoudia