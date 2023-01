Mostaganem : Le tramway entrera en service au début du mois de ramadhan (wilaya) Publié par DK NEWS le 18-01-2

Mostaganem : Le tramway entrera en service au début du mois de ramadhan (wilaya) Publié par DK NEWS le 18-01-2023, 15h56 | 18 | Tweet Partager Le tramway de la ville de Mostaganem entrera en service au début du mois de ramadhan, soit avant la fin mars prochain, ont annoncé mardi les services de la wilaya dans un communiqué. Le wali Aïssa Boulahia a tenu récemment une réunion avec les responsables des sociétés chargées du projet de tramway dans la ville de Mostaganem (Métro Algérie, Cital et Setram), pour fixer les délais d'entrée en exploitation de ce moyen de transport moderne le premier jour du ramadhan, soit avant la fin du mois de mars prochain, indique le communiqué, dont l'APS détient une copie. Le wali a rappelé, lors de la rencontre, que pour rattraper le retard dans travaux de réalisation du projet, ce dernier a été confié au groupe Cosider avec ces deux branches de travaux publics et ouvrages d'art, ajoutant que les chantiers ont pris fin en juillet dernier grâce à une main d'œuvre et une expertise nationales, précise le texte. Selon le responsable, 120 agents ont été recrutés pour la phase d'exploitation commerciale par la société de gestion du tramway Setram. Ils sont actuellement en formation dans différentes spéci alités, a-t-on ajouté. Concernant l'étape prochaine, Cosider a été chargée d'aménager des espaces verts le long de l'itinéraire du tramway long de 14 km. Et, un nouveau plan de circulation de la ville est en cours d'élaboration, a-t-on poursuivi de même source. Par ailleurs, il est prévu prochainement une opération de réglage définitif de tous les systèmes numériques du tramway de même que le parachèvement de la phase de formation de 30 conducteurs. Le projet du tramway de Mostaganem, d'un coût total de 26 milliards de DA, a connu un retard à cause du retrait de la Société espagnole en charge du projet, qui a entrainé une résiliation du contrat et la prise en charge du reste des travaux par le groupement public Cosider, a-t-on rappelé.