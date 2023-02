Le pire et le meilleur par Abdelkrim Zerzouri La solidarité sauvera-t-elle l'humanité de ses démons ? Le te

Le pire et le meilleur par Abdelkrim Zerzouri La solidarité sauvera-t-elle l'humanité de ses démons ? Le terrible séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie a déclenché un immense élan de solidarité envers les populations des régions sinistrées. Quelque 45 pays ont rapidement fait part de leur disponibilité à aider la Turquie et la Syrie à surmonter leurs peines, à travers un soutien matériel et humain, ainsi que financier. Ainsi, on assiste à des attitudes promptes manifestées par des Etats qui ne ressemblent pas du tout à leur nature hostile. Les Etats-Unis peuvent-ils effacer l'interdiction d'acheminer des aides aux populations vivant dans les régions ravagées par la guerre à travers leur élan de solidarité envers les populations touchées par le séisme, en Syrie notamment, en levant momentanément cet embargo ? Tout comme l'Ukraine qui ne peut en aucun cas oublier ses populations vivant le calvaire de la guerre, fuyant par millions vers d'autres pays, en faisant acte de solidarité envers la Turquie. Idem pour la Russie, engagée dans une guerre contre l'Ukraine, mais qui n'oublie pas de manifester sa solidarité à la Turquie et la Syrie. Les exemples seraient nombreux à énumérer pour montrer que la solidarité internationale ne s'exprime que dans des moments où des humains subissent les foudres de la nature, à l'exemple des éruptions volcaniques, des tempêtes, des inondations et des séismes. La guerre, elle, autant dévastatrice que les catastrophes naturelles, n'émeut pas l'humanité. Les gouvernements en temps de guerre s'ingénient à affiner les stratégies militaires et renforcer le matériel de guerre destructeur. Point de place pour la solidarité. Faut-il que les catastrophes naturelles se multiplient à travers la planète pour que les humains retrouvent leur nature humaniste ? La solidarité humaine fait face aux drames humains d'une manière qui n'explique pas pourquoi, à l'exception des organisations internationales caritatives, on s'affranchit de ce noble comportement quand il s'agit de drames causés par des humains contre leurs semblables ? Des hommes qui meurent sous les bombes sont bien des morts semblables à ceux qui périssent sous les décombres des bâtisses effondrées suite à des tremblements de terre ou noyés dans des inondations. Alors, pourquoi la mobilisation pour aider ou sauver les uns et la mobilisation (en temps de guerre) pour tuer les autres ? Pour le moment, la solidarité internationale exprimée aux populations turques et syriennes dans cette catastrophe qui touche 20 millions de personnes, selon l'ONU, ne conforte pas seulement les sinistrés mais toute l'humanité, comme on peut le constater à travers les réactions manifestées dans ce sillage à travers toute la planète. Les humains sont capables du pire comme du meilleur.