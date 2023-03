Mitchell Weiser fait le choix de l’Algérie Un allemand chez les Verts Le latéral droit du Werder Breme pourra

Mitchell Weiser fait le choix de l’Algérie Un allemand chez les Verts Le latéral droit du Werder Breme pourrait être une solution aux défections multiples de Youcef Atal. Son choix est bel et bien acté. La balle est désormais chez Djamel Belmadi. Le sélectionneur de l'équipe algérienne de football, Djamel Belmadi, qui s'apprête a annoncer la liste des Verts pour la double confrontation face au Niger, devrait convoquer, parmi les nouveaux joueurs, comme il le fait à chaque regroupement, le latéral du club allemand le Werder Breme, Mitchell Weiser. À préciser, au passage que Belmadi devrait annoncer sa liste pour les matchs contre le Niger (Éliminatoires CAN 2023) le samedi 18 mars prochain. On évoque la venue de ce nouveau joueur par une «affirmation», conformément à la déclaration que Djamel Belmadi ne cesse de répéter «Ne seraient convoqués en sélection algérienne que les joueurs qui expriment véritablement leur désir de porter les couleurs nationales.» Et c'est justement le cas de ce latéral Mitchell Weiser dont le grand-père est algérien. En effet dans un entretien à Goal/Spox, le joueur de 28 ans a déclaré, entre autres, que «je n'ai pas encore le passeport (algérien, ndlr), mais j'y travaille. C'est une option. Pour moi, ce serait une aventure que j'aimerais vivre». Il est utile de savoir que le grand-père Mitchell Weiser, Patrick est algérien et avait joué, entre autres, au Stade Rennais et au FC Cologne en 1997, avant de se reconvertir en éducateur dans ce dernier club. Aujourd'hui, le père Weiser, Patrick peut être fier de son fils, Mitchell-Elijah, lequel s'est engagé pour trois ans avec le prestigieux club munichois. Grand espoir du football allemand, il fait le bonheur de ses sélectionneurs en équipes d'Allemagne de jeunes, et compte déjà une apparition en Bundesliga, à 18 ans seulement. À la question de savoir pourquoi il a choisi l'Algérie, il répond, sans détour: «Lorsque j'ai joué dans les équipes de jeunes allemandes, j'ai remarqué que la mentalité allemande ne me convenait pas. Mon caractère ne semble pas très allemand. J'ai quelque chose d'africain en moi. Et je l'apprécie.» Ça tombe très bien, puisque le latéral droit des Verts, Youcef Attal est très souvent blessé et nul doute que Belmadi, saisirait cette opportunité d'avoir enfin trouvé un défenseur qui pourrait largement le remplacer. Il est tout aussi intéressant de noter que né en Allemagne d'une mère d'origine algérienne, le joueur de 28 ans, Mitchell Weiser, brille cette saison avec déjà huit passes décisives au compteur en Bundesliga et il semble en mesure d'apporter un vrai plus à l'Algérie. Par le passé, Weiser a porté le maillot de l'Allemagne une quarantaine de fois en sélections de jeunes et il a notamment remporté l'Euro U21 en 2017 avec la Mannschaft. Mitchell est un arrière latéral qui joue parfaitement le rôle d'un piston et qui, surtout, aime la profondeur, les espaces et est donc très offensif. De plus, il y a lieu de faire remarquer, également, que Weiser est un gros créateur d'occasions. Il sait parfaitement très bien se placer et est doté d'une intelligence tactiquement et surtout rodé dans les rencontres de haut niveau. Jouer en Allemagne au Bayern, à Leverkusen et désormais au Werder Brème, prouve que Mitchell est un défenseur racé... Saïd MEKKISaïd MEKKI 00:00 | 09-03-2023 Share