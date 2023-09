Annaba: La rentrée scolaire fait son marché par A. Ouelaa A la veille de la rentrée scolaire, le centre vill

Annaba: La rentrée scolaire fait son marché par A. Ouelaa A la veille de la rentrée scolaire, le centre ville ne désemplit pas. Une véritable frénésie est perceptible à travers les rues et avenues de la ville d'Annaba. Cette déferlante humaine envahit dès les premières heures de la journée la rue Gambetta, l'avenue Émir Abdelkader, Cheikh Larbi Tebessi. Des femmes surtout, accompagnées de leurs enfants, vont de magasin en magasin en quête d'habits neufs pour la rentrée des classes. Les étals de fortune dressés ça et là exposent diverses fournitures scolaires comme les cahiers, les stylos, les trousses et les sacs à dos. Quelques mères de familles fustigent les prix des vêtements et même les tabliers qu'elles considèrent un peu chers. Beaucoup de gens viennent des agglomérations environnantes et des wilayas limitrophes comme El Tarf et Guelma. Vers 16h, la ville commence à se vider de ses visiteurs avec cependant cet aléa de taille qui consiste à trouver un moyen de transport pour rentrer. En effet, chaque bus qui arrive à la station Kouche, El Hattab et du côté de la gare est pris d'assaut. Les taxis sont aussi difficiles à trouver. Avec la rentrée scolaire, c'est la saignée pour de nombreux ménages, contraints parfois de s'endetter afin de faire face à ces dépenses indispensables.