Pouvoir d'achat et disponibilité des produits alimentaires La grande bataille du gouvernement Le Premier min

Pouvoir d'achat et disponibilité des produits alimentaires La grande bataille du gouvernement Le Premier ministre a resserré les vis, un nouveau ministre a été nommé à la tête de l'agriculture, des lois sont en cours d'élaboration. Tebboune est catégorique: «Le citoyen est au-dessus de toute considération»... Nadir Larbaoui, Premier ministreNadir Larbaoui, Premier ministre Depuis plusieurs mois, l'Algérie danse au rythme discordant de la spéculation et de l'inflation. Une mélodie néfaste qui impacte le quotidien des citoyens. Malgré les efforts déployés par le président de la République, le pouvoir d'achat subit les contrecoups. Certaines orientations ne trouvent pas leurs traductions sur le terrain, laissant la voie libe à une mafia qui dicte sa loi et des dysfonctionnements dans l'approvisionnement des marchés.. Il y a moins d'un mois, Abdelmadjid Tebboune, a décidé de changer la tête de l'Exécutif, en nommant son chef de cabinet comme Premier ministre, en l'occurrence Nadir Larbaoui. Sa première grande mission semble être celle du pouvoir d'achat et disponibilité des produits alimentaires. D'ailleurs, la deuxième réunion du gouvernement qu'il a présidée, mercredi dernier, a été totalement consacrée à cette question cruciale. Rien que ça! Le chef de l'Exécutif a pressé son gouvernement. Il a fait même quelques remontrances à ses ministres. M. Larbaoui a souligné l'importance de placer les préoccupations économiques et sociales des citoyens au coeur de l'action gouvernementale. Sa déclaration catégorique, «le citoyen est au-dessus de toute considération», résonne comme un rappel à l'ordre. Cette position ferme intervient suite au limogeage du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, sanctionné probablement pour un dérapage verbal envers les citoyens, mais selon toute vraisemblance pour son échec dans la stabilisation des prix de produits agricoles clés. Pourtant, cela faisait prés de deux mois que le président Tebboune l'avait autorisé à recourir à l'importation pour baisser les prix des produits avicoles, mais aussi ceux de la viande rouge. Les réunions se sont enchaînées, les communiqués de presse se sont succédés, les promesses aussi mais le poulet n'est pas redescendu sur terre. On n'a pas vu sur le marché cette volaille venue de l'étranger et encore moins la viande à 1200 dinars le kilogramme. Tebboune a alors décidé de confier ce secteur hautement sensible à l'un de ses hommes de confiance, Youcef Cherfa. Cet ingénieur en planification, artisan de la réussite de l'allocation chômage, a rapidement pris des décisions pour remédier à la situation. Il a entrepris un ménage vigoureux pour éliminer les obstacles, marquant des premiers résultats concrets dès le lendemain de son arrivée. La viande importée, vendue à 1270 dinars le kilogramme, a fait, «comme par magie» son apparition sur le marché, soulageant temporairement la crise. Youcef Cherfa, conscient de l'urgence, a initié des réunions de coordination avec les acteurs du secteur. Des orientations claires ont été données pour résoudre rapidement les crises de la viande blanche et de la pomme de terre, préparant le terrain pour relever les autres défis à venir. Le ministre du Commerce, Tayeb Zitouni, se trouve également en première ligne de cette bataille économique. Depuis sa prise de fonction, il met tout en oeuvre pour contrer les spéculateurs. Un plan de «bataille» est en place, visant à rééquilibrer le marché avant l'entrée en vigueur, en 2024, des nouvelles lois décidées par le président Tebboune. Ces mesures comprennent la réduction des taxes douanières à leur «maximum» et le plafonnement des prix de nombreux produits alimentaires de large consommation. Tayeb Zitouni assure que les textes réglementaires nécessaires sont en cours de préparation. Parallèlement, une guerre est déclarée contre les commerçants spéculateurs et les importateurs pratiquant la surfacturation. Les agents de la répression des fraudes, soutenus par des brigades mixtes des forces de l'ordre, multiplient les interventions pour mettre fin à ces pratiques. Des sanctions sévères sont appliquées pour dissuader toute velléité spéculative. La grande bataille du pouvoir d'achat est donc en marche, mais le chemin est encore long. Le gouvernement «cravache» dur pour la gagner. 2024 sera t-elle l'année de sa concrétisation? Tebboune s'y est engagé, il tient toujours ses promesses... Walid AÏT SAÏD 00:00 | 03-12-2023