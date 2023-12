L'armée sioniste s'acharne sur le sud de Ghaza Des milliers de martyrs sous les décombres La Protection civ

L'armée sioniste s'acharne sur le sud de Ghaza Des milliers de martyrs sous les décombres La Protection civile palestinienne crie son désespoir alors que des milliers de victimes de la barbarie sioniste sont toujours sous les décombres. Défiant les nombreux appels de la communauté internationale à un cessez-le-feu immédiat, le gouvernement sioniste de Benjamin Netanyahu a vite mis fin aux négociations sur la reconduction de la trêve tant il était impatient de reprendre le massacre des civils dans la bande de Ghaza. L'armée barbare sioniste a ainsi multiplié les frappes meurtrières mais, cette fois dans le Sud où ont été déplacés des dizaines de milliers de familles palestiniennes, fuyant les bombardements sauvages dans le Nord devenu «un gigantesque cimetière» selon le SG de l'ONU. Le bilan ne cesse de s'alourdir et Netanyahu se frotte les mains, persuadé que le génocide permettra de conforter les projets expansionnistes qui ont toujours caractérisé les dirigeants sionistes depuis 1948, toutes tendances politiques confondues. Sourds aux appels à «protéger les civils», Netanyahu et l'armée sioniste sombrent dans une folie obsessionnelle dont leurs alliés occidentaux commencent à s'inquiéter, même s'ils partagent le projet en cours de recomposition de la région et des territoires palestiniens, de plus en plus faméliques.Selon le ministère de la Santé à Ghaza, il y a eu plus de 240 morts et 650 blessés en 2 jours, depuis la fin d'une trêve de sept jours. Dans une de ces frappes, hier à l'aube, sept personnes sont tombées en martyrs non loin de Rafah. L'armée sioniste qui a poussé la population ghazaouie du Nord vers le Sud concentre, désormais, ses bombardements criminels dans cette zone où elle aurait, se vante-t-elle, mené 400 attaques aériennes en 48 h, visant davantage la région de Khan Younès. Comme au début de l'agression barbare, elle somme les milliers de déplacés d'évacuer la région. L'ONG Norwegian Refugee Council estime que, «sans garanties de sécurité ou de retour», ces objectifs sont «équivalents à un transfert forcé de population», condamné par le droit international. Les bombardements sionistes ont fait «plus de 15 200 morts, à 70% des femmes et des enfants» depuis le début de l'agression et ils ont détruit 60% des habitations dans l'enclave alors que les écoles, les mosquées, les églises et, plus particulièrement, les hôpitaux ont été réduits en poussière, sous le regard complaisant des alliés occidentaux. Poursuivant la résistance, le Hamas et le Jihad islamique, un autre groupe armé à Ghaza, ont répliqué à coups de roquettes vers plusieurs villes sionistes dont Tel-Aviv. Deux soldats ont été tués, avoue l'armée sioniste connue pour maquiller ses pertes. Samedi, une gigantesque nouvelle manifestation a silloné la capitale française, appelant à la fin du massacre et à un cessez-le-feu immédiat, suivi de la reconnaissance de l'État palestinien. Mais la situation demeure aussi tragique que l'impuissance incompréhensible de la communauté internationale face au drame qui marquera à jamais le XXIème siècle, au même titre que les crimes nazis. La tragédie est telle, à Ghaza, que la Protection civile crie son désespoir alors que des milliers de victimes de la barbarie sioniste sont toujours sous les décombres. Face à des bombardements continus, au manque des équipements nécessaires et ces équipes qui ne sont pas épargnées par les attaques sauvages, la Protection civile palestinienne déplore le fait que «des milliers de martyrs sont toujours sous les décombres et nous ne pouvons pas les récupérer». Chaabane BENSACIChaabane BENSACI 00:00 | 04-12-2023 Share