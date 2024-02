Personne dans la bande de Gaza n’est à l’abri de la famine, selon l’OMS 3 février 2024 9:08 Publié par admin Aucun commentaire DIA 2 février 2024: Personne n’est à l’abri de la famine dans la bande de Gaza, où les pénuries alimentaires aiguës atteignent un niveau sans précédent dans l’histoire récente. C’est ce qu’a déclaré l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en appelant à la levée des obstacles à l’acheminement de l’aide dans l’enclave palestinienne. « L’OMS est extrêmement préoccupée par le problème du manque de nourriture », a déclaré l’organisation, soulignant que « les pénuries alimentaires aiguës dans la bande de Gaza sont sans précédent dans l’histoire récente, et personne n’est à l’abri de la famine ». Selon les informations disponibles auprès de l’OMS, « plus de 500.000 personnes, soit un quart de la population, sont confrontées à ce que les experts qualifient de conditions alimentaires catastrophiques ». « Alors que la bande de Gaza se rapproche de la famine et que le risque de maladie augmente, les Nations unies appellent à la suppression des obstacles et des restrictions à l’acheminement de l’aide vers la bande de Gaza et à l’intérieur de celle-ci, ainsi qu’à la reprise des importations de biens essentiels en provenance de producteurs privés », a constaté l’organisation. Les membres de l’OMS ont signalé une recrudescence des combats dans la région de Khan Younès et ont indiqué que « des milliers de personnes se dirigent vers Rafah ». « Les gens sont visiblement faibles et maigres en raison du manque de nourriture. Toutes les personnes à qui nous parlons ont faim. Les gens sont à la recherche de nourriture et de sécurité, deux choses pratiquement impossibles à trouver », indique le communiqué.