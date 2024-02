J'ai dans le cœur, quelque part De la mélancolie Mélange de sang barbare Et de vin d'Italie Un mariage à la campagne Tiré par deux chevaux Un sentier dans la montagne Pour aller puiser l'eau J'ai au fond de ma mémoire Des lumières d'autrefois Qu'une très vieille femme en noir Illuminait pour moi Une maison toute en pierre Que la mer a rongé Au-dessus d'un cimetière Où les croix sont penchées Je viens du sud Et par tous les chemins J'y reviens J'ai dans la voix, certains soirs Quelque chose qui crie (quelque chose qui crie) Mélange d'un chant barbare Et d'un ciel d'Italie Des colères monumentales Que les vents m'ont soufflées Des discours interminables Après le déjeuner Je viens du sud Et par tous les chemins J'y reviens J'ai quelque part dans le cœur De la mélancolie L'envie de remettre à l'heure Les horloges de ma vie Un sentier dans la montagne Quand j'aurai besoin d'eau Un jardin dans la campagne Pour mes jours de repos Une maison toute en pierre Que la mer a rongé Au-dessus d'un cimetière Où mon père est couché Je viens du sud Et par tous les chemins J'y reviens (Je viens du sud) Et par tous les chemins J'y reviens Mélange d'un chant barbare Et d'un ciel d'Italie Je viens du sud