Koh-Lanta : surnommé le « Zizou de la boxe », un Algérien part à l’aventure aux Philippines Par rima.a 30 jan

Koh-Lanta : surnommé le « Zizou de la boxe », un Algérien part à l’aventure aux Philippines Par rima.a 30 janvier 2024 à 11:52 L’émission emblématique de survie et d’aventure Koh-Lanta est de retour sur TF1 à partir du mois de février 2024. Dans une nouvelle édition intitulée « Les chasseurs d’immunité, l’émission de Denis Brogniart donne son premier rendez-vous le mardi 13 février, sur la première chaine. Sur la ligne de départ de cette nouvelle aventure, dix femmes et dix hommes qui rêvent tous de succéder à Frédéric, le vainqueur de la précédente saison. Des profils variés qui seront soumis aux épreuves pythiques de Koh-Lanta et affronteront des conditions météorologiques capricieuses de l’Île de Luçon aux Philippines. Surnommé le Zizou de la Boxe, l’Algérien Amri débarque dans Koh-Lanta 2024 Cette saison, les colliers de l’immunité, pivot central de la stratégie de survie dans Koh Lanta, seront au cœur de l’aventure. Dotés de nouveaux pouvoirs, ils promettent de bouleverser les habitudes et les stratégies des aventuriers. La 25ᵉ émission de Koh-Lanta promet aussi entre six et huit nouvelles épreuves. Par ailleurs, TF1 a dévoilé le casting de l’émission et l’identité des aventuriers. Parmi les 20 participants, Amri Madani, d’origine algérienne, est déterminé à marquer la nouvelle saison et remporter Koh-Lanta. Dans son portrait de l’émission, l’homme de 42 ans a rappelé son impressionnant parcours. Surnommé le « Zizou de la boxe », Amri débarque dans Koh-Lanta tout en confiance. Par ailleurs, il raconte avoir été plusieurs fois champion de France de boxe française, mais aussi « deux fois champion d’Europe et deux fois champion du monde » dans sa discipline. « Je suis quelqu’un qui boxe bien avec sa tête » a déclaré le candidat de la 25ᵉ saison du jeu présenté par Denis Brogniart. Cependant, après un tel parcours, Amri a mis fin à sa carrière de boxeur à l’âge de 33 ans pour se consacrer à la gestion de sa salle de sport. Par sa participation dans Koh-Lanta, Amri compte bien prouver ses capacités, mais aussi transmettre « sa passion et ses valeurs » grâce à ce jeu. En tout cas, à la fin, il n’en restera qu’un et pourrait bien s’agir d’Amri.