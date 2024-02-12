رئيس “الفاف”‘ يشارك ف

رئيس “الفاف”‘ يشارك في اجتماع لـ “الكاف” بأبيدجان عمر سلامي 2024/02/10 202 0 رئيس “الفاف”‘ يشارك في اجتماع لـ “الكاف” بأبيدجانأرشيف وليد صادي شارك رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي الجمعة في اجتماع الكونفدرالية الإفريقية بأبيدجان. وقال الاتحاد الجزائري لكرة القدم في بيان له، إن رئيس “الفاف” وليد صادي شارك الجمعة في الاجتماع القاري الذي حضره أيضا رئيس الهيئة القارية باتريس موتسيبي. ومن المقرر، أن يحضر صادي نهائي الطبعة الـ34 لكأس إفريقيا، الذي يجمع هذا الأحد منتخبي كوت ديفوار ونيجيريا.